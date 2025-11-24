Offerte Black Friday
Sinner e Zverev sullo stesso volo per le vacanze alle Maldive: selfie in aereo

l'incontro

Incontro in aereo per Jannik Sinner e Sascha Zverev. L'azzurro e il tedesco si sono incrociati nello stesso volo in direzione Maldive per gli ultimi giorni di vacanza. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?" ha scritto Zverev postando un selfie su Instagram

Periodo di vacanze e riposo per i tennisti dopo una lunga stagione, conclusa con le Atp Finals e la Coppa Davis. C'è chi sceglie il caldo e il mare, come nel caso di Jannik Sinner e Sascha Zverev. Un incontro casuale tra l'azzurro e il tedesco, nello stesso aereo in direzione Maldive. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?" ha scritto il n. 3 al mondo, postando un selfie con Jannik. Entrambi sorridenti, pronti a staccare la spina prima di iniziare la preparazione in vista della stagione 2026

