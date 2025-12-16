Un mese fa Jannik Sinner batteva in finale Alcaraz e si aggiudica le Atp Finals 2025. Il ricordo di quel successo è più nitido che mai, ma la mente è già proiettata alla prossima edizione. Le vendite dei biglietti delle Atp Finals 2026, infatti, procedono a ritmi eccezionali, come comunicato in una nota dalla Fitp. Al 16 dicembre sono già 100.019 i biglietti venduti, pari al 54% del totale disponibile. Rispetto alla stessa data del 2024, i biglietti venduti in più al pubblico generalista sono 19.537, con un incremento del 31,86%. Un balzo in avanti che evidenzia una crescita netta e costante della domanda - scrive la federazione -. Numeri che raccontano un successo incredibile e che confermano le Nitto ATP Finals come uno dei grandi eventi sportivi internazionali, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di consolidare il legame con il territorio e con gli appassionati di tennis, italiani e stranieri".

