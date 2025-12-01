La programmazione Sky in omaggio a Pietrangeli

Per ricordare la leggenda del tennis, primo italiano di sempre a vincere uno Slam, Sky Sport ripropone oggi gli speciali: ‘#SkyBuffaRacconta Davis ‘76-L’altro cammino di Santiago’ 'Una Squadra' la docu-serie Sky Original che racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel '76 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli

Sky, per ricordare Pietrangeli, scomparso oggi, dedica alla leggenda del tennis e dello sport una programmazione speciale, riproponendo, nella giornata di oggi gli speciali: ‘#SkyBuffaRacconta Davis ‘76-L’altro cammino di Santiago’ (due episodi) e 'Una Squadra' , la docu-serie Sky Original in sei episodi che racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli. Disponbile anche on demand.

