La programmazione Sky in omaggio a Pietrangeli

Pietrangeli, la programmazione Sky Sport per ricordare la leggenda del tennis

Tennis

Per ricordare la leggenda del tennis, primo italiano di sempre a vincere uno Slam, Sky Sport ripropone oggi gli speciali: '#SkyBuffaRacconta Davis '76-L'altro cammino di Santiago' 'Una Squadra' la docu-serie Sky Original che racconta la Coppa Davis vinta dall'Italia nel '76 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli

E' MORTO NICOLA PIETRANGELI, PRIMO ITALIANO A VINCERE UNO SLAM

Sky, per ricordare Pietrangeli, scomparso oggi, dedica alla leggenda del tennis e dello sport una programmazione speciale, riproponendo, nella giornata di oggi gli speciali: ‘#SkyBuffaRacconta Davis ‘76-L’altro cammino di Santiago’ (due episodi) e 'Una Squadra', la docu-serie Sky Original in sei episodi che racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli. Disponbile anche on demand.

La programmazione dedicata a Pietrangeli di lunedì 1 dicembre

Su Sport Tennis (canale 203)

 

  • #skybuffaracconta - Davis '76 Ep.1 12/11/2021: 17.30
  • #skybuffaracconta - Davis '76 Ep.2 19/11/2021: 18.15
  • Una Squadra Ep.01 - La Battaglia Di Nicola: 19.00
  • Una Squadra Ep.02 - La Gente È Buona: 20.00
  • Una Squadra Ep.03 - Il Cambio Della Guardia: 21.00
  • Una Squadra Ep.04 - Non Sentiamo Più Per Te: 22.00
  • Una Squadra Ep.05 - Pugni Chiusi: 23.00
  • Una Squadra Ep.06 – Santiago: 24.00

Sport Legend (canale 210)

  • #skybuffaracconta - Davis '76 Ep.1 12/11/2021: 16.00
  • #skybuffaracconta - Davis '76 Ep.2 19/11/2021: 16.45
  • Una Squadra Ep.01 - La Battaglia Di Nicola: 20.00
  • Una Squadra Ep.02 - La Gente È Buona: 21.00
  • Una Squadra Ep.03 - Il Cambio Della Guardia: 22.00
  • Una Squadra Ep.04 - Non Sentiamo Più Per Te: 23.00
  • Una Squadra Ep.05 - Pugni Chiusi: 24.00
  • Una Squadra Ep.06 – Santiago: 01.00

Sky Documentaries (canale 117)

  • Una Squadra Ep.01 - La Battaglia Di Nicola: 21.00
  • Una Squadra Ep.02 - La Gente È Buona: 22.00

