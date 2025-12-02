Offerte Sky
Next Gen ATP Finals 2025, gli 8 tennisti qualificati

Tennis fotogallery
8 foto

Ufficializzati i partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2025, in programma a Jeddah dal 17 al 21 dicembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Guida il seeding Jakub Mensik, unico top 100 al via insieme a Learner Tien. Di seguito gli otto partecipanti

Gli otto qualificati alle Next Gen Finals 2025

Tennis

Ufficializzati i partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2025, in programma a Jeddah dal 17 al 21...

8 foto

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

le reazioni

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana...

15 foto

L'Italia ha due squadre per la Davis: chi come noi

Tennis

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di...

11 foto

Appuntamento a gennaio: il calendario Atp 2026

Tennis

Conclusa la stagione 2025 con il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, il tennis...

12 foto

Sinner e l'assalto al n. 1 nel 2026: gli scenari

ranking atp

Sinner chiude il 2025 con 550 punti di distacco da Alcaraz. La corsa per il numero 1 ripartirà a...

31 foto

    Pietrangeli, domani la camera ardente e i funerali

    Tennis

    Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. Dalle 9 alle 14 sarà aperta la...

    Addio Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico

    Tennis

    È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros...

    La programmazione Sky in omaggio a Pietrangeli

    Tennis

    Per ricordare la leggenda del tennis, primo italiano di sempre a vincere uno Slam, Sky Sport...