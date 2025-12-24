Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht
Matrimonio in grande stile per la tennista californiana e l'attore italiano, convolati a nozze in Florida dopo il primo 'sì' a Ischia dello scorso settembre. Super regalo di Serena Williams agli sposi: uno yacht!
- Dopo il matrimonio celebrato a Ischia lo scorso 19 settembre, Venus Williams e l'attore Andrea Preti hanno concesso il bis: la coppia, infatti, si è risposata (per questioni burocratiche) a Palm Beach, in Florida. Un'altra festa da favola, durata cinque giorni.
- L'evento è stato coperto nei minimi dettagli da Vogue Magazine e rilanciato dalla splendida campionessa sui social con una serie di stickers che hanno coinvolto i suoi follower. La domanda è sempre la stessa: "Indovina cosa ho fatto in questo weekend?". Le risposte - corredate dalle foto delle nozze - sono molto romantiche e simpatiche.
- "Sì - risponde Venus a un follower - ho avuto un matrimonio speciale, uno dei più belli di sempre".
- "Yes - risponde ancora la tennista a un'altra follower - sono una sposa bellissima, mi sento raggiante".
- "Puoi innamorarti al tuo stesso matrimonio? A me è successo!", la romanticissima risposta della Venera Nera.
- "Il bouquet conta come un altro trofeo da mettere in bacheca?", si chiede scherzosamente Venus.
- Come hanno raccontato a Vogue, Venus e Andrea si sono conosciuti nel 2024 alla Milano Fashion Week e tra loro è scattato subito un grande feeling, è stato un vero colpo di fulmine!
- "Arrestati? Solo se l'amore è un reato", scherza ancora Venus con i followers su Instagram.
- "Sono pronta per l'Australian Open - 'gioca' ancora Venus - Andrea è un grande allenatore!".
- Venus e il suo addio al nubilato tutto in famiglia!
- La proposta di matrimonio di Preti è arrivata alla fine di gennaio 2025, in Toscana.
- Un'altra storia molto simpatica. "Se è il mio nuovo outfit per Wimbledon? Ho avuto molto successo in bianco!". Parola di Venus, trionfatrice per 5 volte a Londra.
- Nato nel 1988 a Copenaghen da genitori italiani, è un modello, attore e regista. Tra i film in cui ha recitato, "Un nemico che ti vuole bene", al fianco di Diego Abatantuono.
- Sui social, The Queen si è detta felicissima del matrimonio della sorella. E il regalo di Serena per gli sposi è lì a testimoniarlo: addirittura uno yacht!