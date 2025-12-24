Offerte Sky
Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht

TENNIS fotogallery
15 foto

Matrimonio in grande stile per la tennista californiana e l'attore italiano, convolati a nozze in Florida dopo il primo 'sì' a Ischia dello scorso settembre. Super regalo di Serena Williams agli sposi: uno yacht!

