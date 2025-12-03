Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Nicola Pietrangeli: i funerali e la camera ardente del tennista a Roma. FOTO

ADDIO NICOLA fotogallery
26 foto

Oggi a Roma è il giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. In mattinata è stata aperta la camera ardente sulle note di Aznavour, con il feretro portato secondo le sue volontà al Foro Italico sul campo a lui dedicato, poi la commemorazione conclusa con 'My Way' di Frank Sinatra e nel pomeriggio l'ultimo saluto alla leggenda tennista con la celebrazione funebre in forma privata nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio

PIETRANGELI, I FUNERALI E I MESSAGGI DI CORDOGLIO

ALTRE FOTOGALLERY

Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico. FOTO

ADDIO NICOLA

Oggi a Roma è il giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. In...

26 foto

Gli otto qualificati alle Next Gen Finals 2025

Tennis

Ufficializzati i partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2025, in programma a Jeddah dal 17 al 21...

8 foto

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

le reazioni

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana...

15 foto

L'Italia ha due squadre per la Davis: chi come noi

Tennis

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di...

11 foto

Appuntamento a gennaio: il calendario Atp 2026

Tennis

Conclusa la stagione 2025 con il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, il tennis...

12 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Nadal: "Sinner e Alcaraz possono battere chiunque"

    Tennis

    La vita dopo il ritiro, il match esibizione con Federer e uno sguardo sulla sfida Alcaraz-Sinner:...

    Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto a Roma

    roma

    E' stato il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. Il feretro del grande tennista...

    Pietrangeli, domani la camera ardente e i funerali

    Tennis

    Mercoledì sarà il giorno dell'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli. Dalle 9 alle 14 sarà aperta la...