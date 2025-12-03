Oggi a Roma è il giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. In mattinata è stata aperta la camera ardente sulle note di Aznavour, con il feretro portato secondo le sue volontà al Foro Italico sul campo a lui dedicato, poi la commemorazione conclusa con 'My Way' di Frank Sinatra e nel pomeriggio l'ultimo saluto alla leggenda tennista con la celebrazione funebre in forma privata nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio

PIETRANGELI, I FUNERALI E I MESSAGGI DI CORDOGLIO