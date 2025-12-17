Next Gen Atp Finals 2025, classifica e risultati

Prima giornata in archivio alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. La sorpresa è il ko del n. 1 del seeding Tien, battuto dal n. 168 al mondo Jodar. Nel gruppo blu vince anche Budkov Kjaer contro Landaluce. Nel gruppo rosso, invece, esordio vincente per Basavareddy e Blockx. Di seguito risultati e classifiche del torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 21 dicembre

