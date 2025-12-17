Next Gen Atp Finals 2025, classifica e risultati
Prima giornata in archivio alle Next Gen Atp Finals di Jeddah. La sorpresa è il ko del n. 1 del seeding Tien, battuto dal n. 168 al mondo Jodar. Nel gruppo blu vince anche Budkov Kjaer contro Landaluce. Nel gruppo rosso, invece, esordio vincente per Basavareddy e Blockx. Di seguito risultati e classifiche del torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 21 dicembre
- Rafael Jodar 1-0
- Nicolai Budkov Kjaer 1-0
- Learner Tien 0-1
- Martin Landaluce 0-1
- Jodar (Esp) b. Tien (Usa) 1-4, 4-3, 1-4, 4-2, 4-3
- Budkov Kjaer (Nor) b. Landaluce (Esp) 4-1, 3-4, 4-2, 4-3
- Landaluce (Esp) vs Tien (Usa) - Giovedì
- Budkov Kjaer (Nor) vs Jodar (Esp) - Giovedì
- Jodar (Esp) vs Landaluce (Esp) - Venerdì
- Tien (Usa) vs Budkov Kjaer (Nor) - Venerdì
- Nishesh Basavareddy 1-0
- Alexander Blockx 1-0
- Dino Prizmic 0-1
- Justin Engel 0-1
- Basavareddy (Usa) b. Prizmic (Cro) 4-2, 4-3, 3-4, 4-2
- Blockx (Bel) b. Engel (Ger) 3-4, 4-2, 4-2, 4-2
- Blockx (Bel) vs Basavareddy (Usa) - Giovedì
- Prizmic (Cro) vs Engel (Ger) - Giovedì
- Engel (Ger) vs Basavareddy (Usa) - Venerdì
- Prizmic (Cro) vs Blockx (Bel) - Venerdì
- Vincente gruppo Rosso vs 2° gruppo Blu
- Vincente gruppo Blu vs 2° gruppo Rosso
- Vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2
