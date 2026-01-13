Million Dollar 1 Point Slam, quando si gioca e gli orariesibizione
L'Opening Week degli Australian Open, al via domenica 18 gennaio, prosegue con un torneo esibizione davvero speciale: il Million Dollar 1 Point Slam vedrà in campo mercoledì 14 gennaio 48 giocatori, tra amatori e professionisti, con l'obiettivo di portarsi a casa il montepremi di un milione di dollari australiani. Tra loro anche Sinner, Alcaraz e Paolini
Quarantotto giocatori, un milione di dollari australiani in palio. Il Million Dollar 1 Point Slam è uno degli appuntamenti più attesi della Opening Week che porta dritto a domenica 18 gennaio, data di inizio degli Australian Open. Alla Rod Laver Arena, che negli ultimi due anni ha incoronato campione Jannik Sinner, si sfidano 48 giocatori (non più della metà professionisti del circuito Atp e Wta, gli altri amatori) in un torneo davvero particolare...
Il regolamento
La regola di base è molto semplice: ogni partita si decide giocando un solo punto. Il tutto si svolge con un classico sorteggio a eliminazione diretta, con il metodo "carta, sasso o forbici" per determinare chi serve o riceve. Chi vince il punto vince la partita e passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato dal torneo.
Simone Vagnozzi ha partecipato al 1 Point Slam
Quando si gioca e gli orari
Il torneo si disputerà mercoledì 14 gennaio dalle 19.30 locali, le 9.30 in Italia al termine di un match di esibizione tra Anisimova e Svitolina. Si gioca sulla Rod Laver Arena, il campo Centrale di Melbourne Park.
I professionisti iscritti al torneo
- Jannik Sinner
- Carlos Alcaraz
- Nick Kyrgios
- Daniil Medvedev
- Coco Gauff
- Iga Swiatek
- Jasmine Paolini
- Naomi Osaka