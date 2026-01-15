Maestrelli supera le quali: sarà il suo primo Slam

Offerte Sky
Australian Open: Maestrelli entra in tabellone, fuori Bronzetti, Zeppieri e Travaglia

aus open

Francesco Maestrelli entra per la prima volta in carriera in un main draw Slam: il 23enne pisano ha superato le qualificazioni degli Australian Open, battendo nel round decisivo il serbo Lajovic. Niente da fare per Travaglia, Zeppieri e Bronzetti

IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Diventano dieci gli italiani in tabellone agli Australian Open. Ad arricchire la pattuglia azzurra è Francesco Maestrelli che per la prima volta in carriera giocherà il main draw di uno Slam. Il 23enne pisano ha superato le qualificazioni del major australiano battendo nel round decisivo il serbo Dusan Lajovic, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 17 minuti. Una grande rimonta per il n. 141 al mondo, che nei turni precedenti aveva eliminato il connazionale Giustino e il brasiliano Seyboth Wild senza perdere set. Più equilibrata, invece, è stata la sfida contro l'esperto Lajovic, ex n. 23 Atp. Dopo aver perso il primo set, Maestrelli ha cambiato marcia e iniziato una rimonta conclusa al secondo match point. Niente da fare, invece, per gli altri italiani che avevano raggiunto il terzo turno delle qualificazioni. Al maschile si fermano Stefano Travaglia e Giulio Zeppieri, battuti rispettivamente dall'australiano Sweeny e il giapponese Sakamoto. Stop anche per Lucia Bronzetti, superata in due set dall'ex n. 3 al mondo Sloane Stephens. 

Leggi anche

Il tabellone degli Australian Open 2026

Quali Australian Open, i risultati degli italiani

UOMINI

  • Travaglia (Ita) - Sweeny (Aus) 6-7, 6-7
  • Zeppieri (Ita) - Sakamoto (Jpn) 2-6, 2-6
  • Lajovic (Srb) - Maestrelli (ita) 6-4, 4-6, 3-6

DONNE

  • Bronzetti (Ita) - Stephens (Usa) 1-6, 5-7

