Alcaraz: "Obiettivo è vincere. Con Ferrero..."

Carlos Alcaraz ha parlato nel media day di Melbourne per la prima volta della rottura con il suo ex tecnico Ferrero: "Abbiamo chiuso un capitolo in modo amichevole, abbiamo un buon rapporto. Nulla è cambiato nella preparazione, conosco bene Lopez. L'obiettivo è vincere gli Australian Open, voglio mantenere la stessa intensità nel match e ho lavorato mentalmente per farlo"
Carlos Alcaraz è stato tra i protagonisti più attesi del media day a Melbourne. Lo spagnolo va a caccia del suo primo titolo agli Australian Open, che gli consentirebbe di chiude il Carreer Grand Slam.
"Ferrero? E' stato praticamente tutto uguale"
Quella di Melbourne sarà la prima uscita ufficiale dopo il cambio tecnico da Juan Carlos Ferrero a Samuel López, con cui aveva già lavorato l'anno scorso. "È praticamente tutto uguale - ha detto il giocatore di Murcia -. Sono molto grato per quei sette anni; ho imparato molto e, grazie a lui, sono il giocatore che sono oggi. Abbiamo chiuso quel capitolo amichevolmente e rimaniamo amici e abbiamo un ottimo rapporto. Ovviamente, si tratta di un cambio di allenatore, e ognuno ha le proprie idee e il proprio modo di lavorare. Lavoro con Samu da un anno ormai, quindi conosco molto bene il suo approccio allo sport. Nulla è cambiato nella sua routine di allenamento preseason. Abbiamo cercato di realizzare in queste ultime settimane ciò su cui entrambi volevamo lavorare quest'anno. Sono molto, molto soddisfatto".
"Ho lavorato mentalmente per mantenere la stessa intensità"
"Il mio obiettivo principale quest'anno è vincere l'Australian Open. Penso di aver fatto una buona pre-stagione. Ho lavorato molto mentalmente, è un modo per rimanere concentrati e mantenere la stessa intensità per tutto il tempo. È qualcosa su cui ho lavorato molto negli ultimi anni, dedicandovi molta attenzione. Quindi sto cercando di entrare nel vivo dell'allenamento e non vedo l'ora di vedere se sto facendo progressi".