Alcaraz: "Obiettivo è vincere. Con Ferrero..."

Carlos Alcaraz ha parlato nel media day di Melbourne per la prima volta della rottura con il suo ex tecnico Ferrero: "Abbiamo chiuso un capitolo in modo amichevole, abbiamo un buon rapporto. Nulla è cambiato nella preparazione, conosco bene Lopez. L'obiettivo è vincere gli Australian Open, voglio mantenere la stessa intensità nel match e ho lavorato mentalmente per farlo"

"Ferrero? E' stato praticamente tutto uguale"

Quella di Melbourne sarà la prima uscita ufficiale dopo il cambio tecnico da Juan Carlos Ferrero a Samuel López, con cui aveva già lavorato l'anno scorso. "È praticamente tutto uguale - ha detto il giocatore di Murcia -. Sono molto grato per quei sette anni; ho imparato molto e, grazie a lui, sono il giocatore che sono oggi. Abbiamo chiuso quel capitolo amichevolmente e rimaniamo amici e abbiamo un ottimo rapporto. Ovviamente, si tratta di un cambio di allenatore, e ognuno ha le proprie idee e il proprio modo di lavorare. Lavoro con Samu da un anno ormai, quindi conosco molto bene il suo approccio allo sport. Nulla è cambiato nella sua routine di allenamento preseason. Abbiamo cercato di realizzare in queste ultime settimane ciò su cui entrambi volevamo lavorare quest'anno. Sono molto, molto soddisfatto".