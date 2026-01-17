" Ritiro ? Non voglio pensarci . Sono ancora qua, sono il numero 4 al mondo e posso ancora competere ai livelli più alti". Parla così Novak Djokovic durante la conferenza stampa in vista dell'inizio degli Australian Open. Il serbo si prepara dunque a iniziare la nuova stagione di tennis: "So che quando sto bene e i pianeti si allineano, riesco a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e posso sconfiggere chiunque . Se non avessi questa fiducia in me stesso e questa sicurezza non sarei seduto qui o a competere. Ho ancora grinta . Ovviamente capisco che Sinner e Alcaraz stanno giocando a un livello diverso da tutti gli altri in questo momento. Questo è un dato di fatto, ma non significa che nessun altro abbia una possibilità . Quindi mi piace sempre pensare di avere delle chance, in qualsiasi torneo, ma soprattutto qui ".

Djokovic: "Difficile lasciare la PTPA, ma ho dovuto farlo"

Sulla scelta di lasciare la PTPA (la Professional Tennis Players Association) da lui stesso fondata: "Ero nel consiglio dei giocatori all'interno dell'Atp e sono stato presidente per circa 4 o 5 anni. So come funziona il sistema, continuo a pensare che ci stia deludendo e penso che debba cambiare per come è strutturato, impostato e gestito. È stata una decisione difficile per me lasciare la PTPA, ma ho dovuto farlo perché sentivo che il mio nome veniva usato e abusato praticamente in ogni articolo o canale di comunicazione. Avevo la sensazione che le persone ogni volta che pensavano alla PTPA credessero fosse la mia organizzazione. E questa era un'idea sbagliata fin dal principio. La PTPA doveva essere l'organizzazione di tutti, di ogni tennista in generale, uomini e donne. Inoltre non mi piaceva il modo in cui la dirigenza stava prendendo potere. Questo non vuol dire che non sosterrò più la PTPA. Continuo ad augurare loro il meglio, perché penso che ci sia spazio e che ci serva un'organizzazione rappresentativa composta al 10% da soli tennisti nel nostro ecosistema".