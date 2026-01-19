Australian Open già finito per Felix Auger-Aliassime . È questa la sorpresa del lunedì a Melbourne Park, con il ritiro del tennista canadese, n. 7 del seeding, nel match d'esordio contro il portoghese Borges per via dei crampi . Auger-Aliassime aveva iniziato bene l'incontro, vincendo il primo set per 6-3, poi dal secondo set è cambiata l'inerzia: Borges ha mostrato una tenuta fisica migliore, mentre il canadese ha accusato le prime difficoltà. Il risultato? Un doppio 6-4 in favore del portoghese. Al termine del terzo set, Auger-Aliassime ha chiesto l'intervento del fisioterapista per trattare la gamba sinistra e successivamente è tornato in campo. Tuttavia, dopo soli due punti del quarto set, ha deciso di non proseguire l'incontro.

Auger-Aliassime: "Crampi dall'inizio del terzo set"

Auger-Aliassime ha spiegato quanto accaduto in conferenza stampa: "Sto bene, ma ho iniziato ad avere i crampi all'inizio del terzo set. È diventato molto difficile essere competitivo a questo livello. Ci ho provato per un set, ma oggi non era possibile. Cerco di essere molto professionale in tutto quello che faccio, di prepararmi bene. Amo questo sport e amo giocare, quindi cerco di fare tutto ciò che è sotto il mio controllo per essere pronto. Non riesco a trovare il motivo per cui sia successo. In passato non accadeva, quindi dovrò capire bene. Non ho mai accusato difficoltà così presto in un torneo, non riesco a ricordare nella mia vita una situazione del genere".