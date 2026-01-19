Arnaldi ko con Rublev: il russo vince in 3 set

Offerte Sky
Australian Open, i risultati degli italiani: Arnaldi ko con Rublev

aus open

Non al meglio della forma fisica, Arnaldi perde in tre set contro un ottimo Rublev: finisce 6-4, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Più tardi in campo Francesco Maestrelli e Mattia Bellucci

RISULTATI LIVE

Stop al primo turno agli Australian Open per Matteo Arnaldi. Eliminato all'esordio per il terzo Slam di fila, il sanremese ha perso contro Andrey Rublev, n. 13 del seeding a Melbourne Park, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Un successo netto del tennista russo che ha confermato il buon inizio di stagione dopo la semifinale a Hong Kong con Musetti. Di contro, invece, Arnaldi è apparso non al meglio della forma fisica, ancora con qualche fastidio al piede, problema che l'aveva già costretto a ritirarsi dal torneo di Brisbane. La differenza in campo tra i due giocatori è stata netta: Arnaldi è riuscito a fare partita alla pari solo nei primi game del match, poi il break nel quinto gioco del primo set ha cambiato volto all'incontro. Rublev non ha mai perso il servizio (6 su 6 il conto delle palle break salvate) e ha messo a referto 36 vincenti, contro 22 gratuiti. Per Matteo saldo negativo tra vincenti e gratuiti, con solo il 52% di prime in campo e una resa del 63%. Alla terza vittoria su quattro match disputati nel 2026, Rublev affronterà al secondo turno il portoghese Faria. 

