Sinner, il derby e non solo: il programma

Jannik Sinner torna in campo e affronta al secondo turno la wild card Duckworth. Derby azzurro tra Musetti e Sonego oltre alla super sfida per Maestrelli contro Djokovic. In campo anche Darderi contro Baez. Ecco il programma di giovedì degli Australian Open

Giovedì ricco di azzurri agli Australian Open. In campo nello Slam australiano il numero 2 al mondo Jannik Sinner che affronterà la wild card James Duckworth, numero 88 al mondo, alle ore 9. A Melbourne è tempo di derby con la sfida tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e Lorenzo Sonego in quello che sarà il loro terzo confronto a livello Atp (1-1 nei precedenti). Super sfida per Francesco Maestrelli. Arrivato dalle qualificazioni, l'azzurro affronterà Novak Djokovic non prima delle 3.30 sulla Rod Laver Arena. Luciano Darderi, invece, dopo il debutto vincente contro Garin, sfiderà l'argentino Baez.