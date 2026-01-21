Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9

Sinner-Duckworth agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partitaaus open
Il secondo turno agli Australian Open oppone Sinner a Duckworth, match in programma giovedì alle 9 (ore italiane) alla Rod Laver Arena. Contro l'australiano ha vinto due dei tre precedenti
Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita del secondo turno. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), l'altoatesino se la vedrà contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth: il match è in programma giovedì alle 9 (ore italiane) alla Rod Laver Arena.
Sinner, l'allenamento alla vigilia del match con Duckworth
Come arrivano Sinner e Duckworth
Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne. L'australiano, invece, ha cominciato l'anno nel torneo di 'casa' a Brisbane, uscendo al terzo turno per mano di Michelsen, mentre all'Atp di Adelaide è stato subito eliminato da Machac. Nel primo turno degli Australian Open, Duckworth ha vinto in 5 set contro Prizmic.
Duckworth, chi è l'avversario di Sinner
Sinner-Duckworth, i precedenti
Tra Sinner e Duckworth ci sono tre precedenti che risalgono al 2020 (il primo) e al 2021. Jannik ne ha vinti due, mentre al Masters 1000 in Canada fu l'australiano a prevalere.
- 2021 – Atp Sofia (QF): Sinner b. Duckworth 7-6, 6-4
- 2021 – Masters 1000 Toronto (R32): Duckworth b. Sinner 6-3, 6-4
- 2020 – Colonia 2 (R32): Sinner b. Duckworth 6-1, 6-2