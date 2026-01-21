Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9

Come arrivano Sinner e Duckworth

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne. L'australiano, invece, ha cominciato l'anno nel torneo di 'casa' a Brisbane, uscendo al terzo turno per mano di Michelsen, mentre all'Atp di Adelaide è stato subito eliminato da Machac. Nel primo turno degli Australian Open, Duckworth ha vinto in 5 set contro Prizmic.