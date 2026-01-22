Wawrinka non si ferma: vittoria dopo quasi 5 ore

Offerte Sky
Australian Open, i risultati di oggi: Wawrinka, Machac e Shelton al terzo turno

aus open

Straordinaria prova di Stan Wawrinka che si qualifica al terzo turno con la vittoria in cinque set contro il francese Gea. Avanzano anche Machac (sfiderà Musetti), Khachanov (che affronterà Darderi) e Shelton. Nel femminile, ok Pegula, Anisimova e Swiatek

SINNER AL 3° TURNO: DUCKWORTH BATTUTO IN 3 SET

Stan Wawrinka non ha intenzione di fermarsi. Nell'ultimo Australian Open della carriera, lo svizzero ha battuto il qualificato francese Arthur Gea con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 dopo quattro ore e mezza di gioco. Con questa vittoria al quinto set, Wawrinka diventa il tennista ad aver giocato più match al set decisivo negli Slam (ben 49), superando Roger Federer (48). Sfiderà Taylor Fritz, che ha vinto contro Vit Kopriva per 6-1, 6-4, 7-6. Al terzo turno anche Tomas Machac, che ha sconfitto Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 7-6, 7-6 in poco più di tre ore di gioco. Per il ceco si tratta della sesta volta al terzo turno di uno Slam: sfiderà Lorenzo Musetti. Vittoria anche per Ben Shelton contro l'australiano Sweeny per 6-3, 6-2, 6-2.

Wawrinka incanta: il punto con Gea è meraviglioso

Vincono Pegula, Anisimova e Swiatek

Nel tabellone femminile nessun problema per Jessica Pegula, Amanda Anisimova e Iga Swiatek. Le tre teste di serie si qualificano al terzo turno dopo le vittorie nei loro rispettivi match. Fuori, invece, Badosa (ko con Selekhmeteva) e Ostapenko (sconfitta da Wang).

Australian Open, i principali risultati di giovedì

UOMINI

  • [8] Shelton (Usa) - [Q] Sweeny (Aus) 6-3, 6-3, 6-4
  • Munar (Esp) - [12] Ruud (Nor)
  • Kopriva (Cze) - [9] Fritz (Usa) 1-6, 4-6, 6-7
  • [Q] Gea (Fra) - [WC] Wawrinka (Sui) 6-4, 3-6, 6-3, 5-7, 6-7
  • [15] Khachanov - [Q] Basavareddy (Usa) 6-1, 6-4, 6-3
  • Machac (Cze) - [31] Tsitsipas (Gre) 6-4, 3-6, 7-6, 7-6

DONNE

  • [6] Pegula (Usa) - Kessler (Usa) 6-0, 6-2
  • Siniakova (Cze) - [4] Anisimova (Usa) 1-6, 4-6
  • Bouzkova (Cze) - [2] Swiatek (Pol) 2-6, 3-6
  • [5] Rybakina (Kaz) - Gracheva (Fra)

