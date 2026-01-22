Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set

Offerte Sky
Australian Open, Darderi al 3° turno: Baez sconfitto in 4 set

aus open

Vittoria in 4 set per Luciano Darderi che ha battuto l'argentino Baez per 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Al terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera, Darderi affronterà Karen Khachanov

SINNER-DUCKWORTH LIVE

Luciano Darderi è al 3° turno degli Australian Open per la prima volta in carriera (la terza in uno Slam). L'italoargentino ha sconfitto Sebastian Baez, numero 36 al mondo, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Affronterà Karen Khachanov per la prima volta a livello Atp.

La cronaca del match

Dopo un inizio complicato, in cui ha rischiato di andare sotto 3-0, Darderi ha cambiato passo prima recuperando il break di vantaggio nel quarto game e poi strappando anche la battuta a Baez nel sesto gioco. Momento chiave che ha permesso all'italoargentino di chiudere 6-3 in 43 minuti. È durato invece molto meno (28 minuti per la precisione), il secondo parziale, che è stato dominato da Baez per 6-1. Nel terzo set, invece, è tornato l'equilibrio con Darderi che dopo aver perso la battuta nel momento in cui è andato a servire per il set, è riuscito comunque a prendersi il parziale nel gioco successivo sfruttando un doppio fallo di Baez. Nel quarto set, invece, Darderi ha subito recuperato il break di svantaggio e, salito poi 4-2, non ha concesso più nulla al suo avversario.

