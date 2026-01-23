Australian Open, il programma di sabato: partite e orariaus open
Tre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il programma è stato anticipato a causa dell'allerta caldo. Aprono Musetti-Machac e Darderi-Khachanov alle 00.30, Sinner giocherà non prima delle 2 sulla Rod Laver Arena contro Spizzirri
Sarà una notte a tinte azzurre quella che mette in palio gli ottavi di finale degli Australian Open. Causa l'allerta caldo su Melbourne, gli organizzatori hanno infatti anticipato il programma di giornata di un'ora. Aprono il programma alle 00.30 Musetti contro il ceco Machac e Darderi contro il russo Khachanov. Occhi puntati su Jannik Sinner, che non prima delle 2 affronta sulla Rod Laver Arena lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 del mondo e mai affrontato prima. In campo anche Djokovic, in sessione serale contro l'olandese Van de Zandschulp.
Australian Open, i match di venerdì degli italiani
- Spizzirri vs (2) Sinner - non prima delle 2 sulla Rod Laver Arena
- (5) Musetti vs Machac - ore 00.30 sulla John Cain Arena
- (15) Khachanov vs (22) Darderi - ore 00.30 sulla Kia Arena
Gli altri match da seguire
UOMINI
- Van de Zandschulp vs (4) Djokovic - non prima delle 9.00 sulla Rod Laver Arena
- (8) Shelton vs (30) Vacherot - non prima delle 4.30 sulla Margaret Court Arena
- Cilic vs (12) Ruud - 2° match dalle 9 sulla Margaret Court Arena
- (WC) Wawrinka vs (9) Fritz - non prima delle 7 sulla John Cain Arena
DONNE
- Pliskova vs (9) Keys - ore 00.30 sulla Rod Laver Arena
- (16) Osaka vs Inglis - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena
- Stearns vs (4) Anisimova - non prima delle 2 sulla Margaret Court Arena
- (5) Rybakina vs Valentova - 2° match dalle 7 sulla John Cain Arena