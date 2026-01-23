Tre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il programma è stato anticipato a causa dell'allerta caldo. Aprono Musetti-Machac e Darderi-Khachanov alle 00.30, Sinner giocherà non prima delle 2 sulla Rod Laver Arena contro Spizzirri

Sarà una notte a tinte azzurre quella che mette in palio gli ottavi di finale degli Australian Open. Causa l'allerta caldo su Melbourne, gli organizzatori hanno infatti anticipato il programma di giornata di un'ora. Aprono il programma alle 00.30 Musetti contro il ceco Machac e Darderi contro il russo Khachanov. Occhi puntati su Jannik Sinner, che non prima delle 2 affronta sulla Rod Laver Arena lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 del mondo e mai affrontato prima. In campo anche Djokovic, in sessione serale contro l'olandese Van de Zandschulp.