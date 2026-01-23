Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, il programma di sabato: partite e orari

aus open

Tre italiani in campo stanotte nel 3° turno degli Australian Open, in una giornata in cui il programma è stato anticipato a causa dell'allerta caldo. Aprono Musetti-Machac e Darderi-Khachanov alle 00.30, Sinner giocherà non prima delle 2 sulla Rod Laver Arena contro Spizzirri

RISULTATI LIVE - ALCARAZ AGLI OTTAVI

Sarà una notte a tinte azzurre quella che mette in palio gli ottavi di finale degli Australian Open. Causa l'allerta caldo su Melbourne, gli organizzatori hanno infatti anticipato il programma di giornata di un'ora. Aprono il programma alle 00.30 Musetti contro il ceco Machac e Darderi contro il russo Khachanov. Occhi puntati su Jannik Sinner, che non prima delle 2 affronta sulla Rod Laver Arena lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 del mondo e mai affrontato prima. In campo anche Djokovic, in sessione serale contro l'olandese Van de Zandschulp

Australian Open, i match di venerdì degli italiani

  • Spizzirri vs (2) Sinner - non prima delle 2 sulla Rod Laver Arena
  • (5) Musetti vs Machac - ore 00.30 sulla John Cain Arena
  • (15) Khachanov vs (22) Darderi - ore 00.30 sulla Kia Arena 

Approfondimento

Sinner-Spizzirri stanotte alle 2: il tabellone

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • Van de Zandschulp vs (4) Djokovic - non prima delle 9.00 sulla Rod Laver Arena
  • (8) Shelton vs (30) Vacherot - non prima delle 4.30 sulla Margaret Court Arena
  • Cilic vs (12) Ruud - 2° match dalle 9 sulla Margaret Court Arena
  • (WC) Wawrinka vs (9) Fritz - non prima delle 7 sulla John Cain Arena

DONNE

  •  Pliskova vs (9) Keys - ore 00.30 sulla Rod Laver Arena
  • (16) Osaka vs Inglis - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena
  • Stearns vs (4) Anisimova - non prima delle 2 sulla Margaret Court Arena
  • (5) Rybakina vs Valentova - 2° match dalle 7 sulla John Cain Arena

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Paolini esce al 3° turno: Jovic vince in due set

aus open

Si ferma al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open: la n.8 del mondo è stata...

Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2

aus open

Appuntamento in notturna per Jannik Sinner, che affronta nel 3° turno degli Australian Open lo...

Tweener e passante: è Alcaraz show a Melbourne!

video

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Sulla Rod Laver Arena il match tra Alcaraz e Moutet...

Errani/Vavassori subito eliminati nel doppio misto

aus open

Esce subito di scena la coppia Errani/Vavassori nel torneo di doppio misto: gli azzurri, già...

Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia: il n°1 del mondo liquida in tre set e in poco più di due ore il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS