Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi

Australian Open, i risultati di oggi: Alcaraz e Medvedev agli ottaviaus open
Carlos Alcaraz non sbaglia: il n°1 del mondo liquida in tre set e in poco più di due ore il francese Corentin Moutet e raggiunge gli ottavi di finale agli Australian Open, dove sfiderà lo statunitense Paul. Avanti anche Medvedev, autore di una super rimonta con Marozsan. Tra le donne bene Sabalenka e Gauff
Pronostico rispettato sulla Rod Laver Arena, dove Carlos Alcaraz lascia solo 7 giochi al francese Corentin Moutet e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il n°1 del mondo impiega poco più di due ore per battere il 32 del seeding, in un match che non ha deluso le aspettative, con tanti numeri spettacolari da parte di entrambe. Carlitos è stato solido al servizio (71% di prime in campo e resa del 73%), con un saldo vincenti-errori non forzati di 30-20. Per lo spagnolo si tratta della 10^ vittoria di fila a livello Slam, la 87^ della carriera arrivata nel giorno della sua 100^partita: solo Borg ne aveva vinte di più (88). Agli ottavi sfiderà lo statunitense Tommy Paul, 19 del seeding.
Medvedev, che rimonta con Marozsan
Soffre ma avanza anche Daniil Medvedev. Il russo, 11 del seeding, è costretto a rimontare due set di svantaggio contro l'ungherese Fabian Marozsan, in un crescendo di rendimento che l'ha poi visto dominare gli ultimi due parziali. Avanti anche il giovane americano Tien. Tra le donne bastano due tie-break a Sabalenka per piegare Potapova, vittoria in rimonta per Gauff.
Australian Open, i principali risultati di oggi
UOMINI
- [1] Alcaraz (Esp) vs [32] Moutet (Fra) 6-2, 6-4, 6-1
- [29] Tiafoe (Usa) vs [6] De Minaur (Aus) - ore 9 sulla Rod Laver Arena
- [3] Zverev (Ger) vs [26] Norrie (Gbr) - non prima delle 8.30 sulla John Cain Arena
- [11] Medvedev (Rus) vs Marozsan 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3
DONNE
- [1] Sabalenka vs Potapova (Aut) 7-6, 7-6
- [3] Gauff (Usa) vs Baptiste (Usa) 3-6, 6-0, 6-3
- Ruse (Rou) vs [8] Andreeva - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena