Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi

Carlos Alcaraz non sbaglia: il n°1 del mondo liquida in tre set e in poco più di due ore il francese Corentin Moutet e raggiunge gli ottavi di finale agli Australian Open, dove sfiderà lo statunitense Paul. Avanti anche Medvedev, autore di una super rimonta con Marozsan. Tra le donne bene Sabalenka e Gauff

Pronostico rispettato sulla Rod Laver Arena, dove Carlos Alcaraz lascia solo 7 giochi al francese Corentin Moutet e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il n°1 del mondo impiega poco più di due ore per battere il 32 del seeding, in un match che non ha deluso le aspettative, con tanti numeri spettacolari da parte di entrambe. Carlitos è stato solido al servizio (71% di prime in campo e resa del 73%), con un saldo vincenti-errori non forzati di 30-20. Per lo spagnolo si tratta della 10^ vittoria di fila a livello Slam, la 87^ della carriera arrivata nel giorno della sua 100^partita: solo Borg ne aveva vinte di più (88). Agli ottavi sfiderà lo statunitense Tommy Paul, 19 del seeding.