Jasmine Paolini saluta Melbourne al 3° turno . Sulla John Cain Arena, la n.8 del ranking ha ceduto alla giovane statunitense Iva Jovic, n.27 del mondo, con i parziali di 6-2, 7-6 . Partita condizionata da un problema allo stomaco accusato dall'azzurra, che nel 1° set ha anche chiamato un medical time-out. Per Jasmine una resa non sufficiente al servizio (50% con la prima, 40% con la seconda) e ben 35 errori non forzati a fronte di 12 vincenti. Jovic, 18 anni e in grande crescita in questo avvio di 2026, dove ha raggiunto la semifinale ad Auckland e la finale a Hobart (battuta da Cocciaretto, ndr), affronterà ora la kazaka Yulia Puntintseva, n.94 del mondo, per un possibile incrocio nei quarti con Aryna Sabalenka.

La cronaca del match

Avvio tutto in favore dell'americana, che spinge sull'acceleratore e va subito avanti di due break. Jasmine ne recupera uno (1-3), ma perde il servizio per la terza volta di fila e cede di schianto 6-2. Dopo aver chiamato medical time-out per un problema di stomaco, l'azzurra parte sotto anche nel 2° set, ma ha un altro piglio. Jovic è avanti 4-2 e ha doppia palla break, Paolini le annulla e per due volte strappa la battuta alla rivale quando serve per chiudere il match. Nel tie-break Jasmine è avanti 3-2, poi sale di colpi la 18enne americana che con cinque punti in fila si guadagna la seconda settimana a Melbourne per la prima volta in carriera.