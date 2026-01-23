Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Paolini eliminata al 3° turno degli Australian Open: vince Jovic 6-2, 7-6

aus open

Si ferma al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open: la n.8 del mondo è stata sconfitta con i parziali di 6-2, 7-6 dalla 18enne statunitense Iva Jovic (31 del seeding), con l'azzurra condizionata anche da un problema di stomaco

RISULTATI LIVE - ALCARAZ AGLI OTTAVI

Jasmine Paolini saluta Melbourne al 3° turno. Sulla John Cain Arena, la n.8 del ranking ha ceduto alla giovane statunitense Iva Jovic, n.27 del mondo, con i parziali di 6-2, 7-6. Partita condizionata da un problema allo stomaco accusato dall'azzurra, che nel 1° set ha anche chiamato un medical time-out. Per Jasmine una resa non sufficiente al servizio (50% con la prima, 40% con la seconda) e ben 35 errori non forzati a fronte di 12 vincenti. Jovic, 18 anni e in grande crescita in questo avvio di 2026, dove ha raggiunto la semifinale ad Auckland e la finale a Hobart (battuta da Cocciaretto, ndr), affronterà ora la kazaka Yulia Puntintseva, n.94  del mondo, per un possibile incrocio nei quarti con Aryna Sabalenka.

La cronaca del match

Avvio tutto in favore dell'americana, che spinge sull'acceleratore e va subito avanti di due break. Jasmine ne recupera uno (1-3), ma perde il servizio per la terza volta di fila e cede di schianto 6-2. Dopo aver chiamato medical time-out per un problema di stomaco, l'azzurra parte sotto anche nel 2° set, ma ha un altro piglio. Jovic è avanti 4-2 e ha doppia palla break, Paolini le annulla e per due volte strappa la battuta alla rivale quando serve per chiudere il match. Nel tie-break Jasmine è avanti 3-2, poi sale di colpi la 18enne americana che con cinque punti in fila si guadagna la seconda settimana a Melbourne per la prima volta in carriera. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Tweener e passante: è Alcaraz show a Melbourne!

video

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Sulla Rod Laver Arena il match tra Alcaraz e Moutet...

Errani/Vavassori subito eliminati nel doppio misto

aus open

Esce subito di scena la coppia Errani/Vavassori nel torneo di doppio misto: gli azzurri, già...

Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia: il n°1 del mondo liquida in tre set e in poco più di due ore il...

Da Paolini ad Alcaraz: il programma di venerdì

aus open

Jasmine Paolini torna in campo e affronterà al terzo turno degli Australian Open l'americana...

Osaka e il vestito "medusa": cosa c'è dietro

aus open

Naomi Osaka ha conquistato tutti agli Australian Open con un look che prende ispirazione da un...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS