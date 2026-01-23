Offerte Sky
Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partita

aus open

Appuntamento in notturna per Jannik Sinner, che affronta nel 3° turno degli Australian Open lo statunitense Eliot Spizzirri nella notte tra venerdì e sabato con inizio previsto non prima delle 2 italiane sulla Rod Laver Arena

RISULTATI LIVE - ALCARAZ AGLI OTTAVI

Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita del terzo turno. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo è atteso dallo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking. Il match è in programma nella notte tra venerdì e sabato con inizio non prima delle 2 (ore italiane) alla Rod Laver Arena. Per Sinner sarà il primo match in sessione diurna (mezzogiorno in Australia) in un giorno in cui il programma sui campi principali è stato anticipato a causa dell'allerta caldo su Melbourne. Tra Jannik e Spizzirri non ci sono precedenti. 

Come arrivano Sinner e Spizzirri

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, per poi vincere agevolmente contro l'australiano Duckworth. Spizzirri si è reso protagonista di una delle grandi sorprese del 1° turno, quando ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca in quattro set. Soffertissima anche l'affermazione nel turno successivo, in 5 set contro il cinese Wu

Sinner, Spizzirri: avversario dal cognome italiano

