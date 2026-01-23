Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita del terzo turno. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo è atteso dallo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking. Il match è in programma nella notte tra venerdì e sabato con inizio non prima delle 2 (ore italiane) alla Rod Laver Arena. Per Sinner sarà il primo match in sessione diurna (mezzogiorno in Australia) in un giorno in cui il programma sui campi principali è stato anticipato a causa dell'allerta caldo su Melbourne. Tra Jannik e Spizzirri non ci sono precedenti.