Alcaraz e non solo: il programma di domenica

Inizia la seconda settimana agli Australian Open con gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Riflettori puntati su Alcaraz, impegnato nella notte italiana con Paul. In programma anche Bublik-De Minaur, Medvedev-Tien e Zverev-Cerundolo. Nel torneo femminile in campo Sabalenka e Gauff. Il programma di domenica

Si apre la seconda settimana agli Australian Open. In attesa di rivedere in campo lunedì Sinner, Darderi e Musetti, sarà una domenica dedicata agli ottavi di finale della parte alta del tabellone, sia maschile che femminile. L'attesa è, soprattutto, per Carlos Alcaraz. Reduce dalla 100esima partita Slam in carriera, il n. 1 al mondo affronterà lo statunitense Tommy Paul, battuto negli ultimi quattro precedenti. Sulla Rod Laver Arena ci sarà anche Alex De Minaur, impegnato contro Sasha Bublik. Completano il quadro di giornata Medvedev-Tien (remake della sfida dello scorso anno) e Zverev-Cerundolo.