Prima dell'inizio della sfida contro Tommy Paul, la giudice di sedia ha chiesto ad Alcaraz di togliersi il braccialetto che portava sul polso. Che cos'è e perché lo spagnolo non lo ha potuto indossare durante il match

Episodio curioso prima della sfida tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. La giudice di sedia Marija Cicak ha chiesto al numero 1 al mondo di togliersi un braccialetto che portava al polso destro, sotto il polsino. Invitato a farlo, Alcaraz è andato subito a posarlo sulla sua panchina.

Cos'è quel braccialetto smart e quali dati trasmette Secondo quanto riportato da 'As', lo spagnolo aveva sul polso un Whoop, ovvero un braccialetto smart che serve per monitorare il sonno, lo sforzo fisico e il recupero dell'atleta, oltre ad analizzare anche la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue. Parliamo di uno strumento particolarmente utilizzato dai professionisti.