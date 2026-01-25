Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, il programma di lunedì: partite e orari

aus open

Lunedì 26 gennaio si chiude il programma degli ottavi di finale agli Australian Open, con tre italiani in campo per la prima volta: Sinner-Darderi impegnati nel derby sulla Margaret Court Arena, mentre Lorenzo Musetti affronta il già finalista a New York e alle Finals, l'americano Taylor Fritz, sulla Rod Laver Arena. Ecco il programma di lunedì

RISULTATI LIVE

Il tabellone degli ottavi di finale degli Australian Open si completa lunedì 26 gennaio con gli ultimi quattro incontri. Tanta Italia nello schedule, con tre azzurri che per la prima volta si sono spinti alla seconda settimana del torneo di Melbourne. Occhi puntati sulla Margaret Court Arena con il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le fatiche contro Spizzirri (e il caldo): il n°2 del mondo affronta Luciano Darderi, per la prima volta in un ottavo Slam, in un match in programma alle 8 del mattino in Italia. Jannik è imbattuto nei derby e tra i due non ci sono precedenti. Italia protagonista anche con Lorenzo Musetti, che insegue la 3^ posizione del ranking. Il carrarino affronta lo statunitense Taylor Fritz, 9 del seeding, già finalista a New York e alle Finals: 6 i precedenti, con 3 vittorie a testa. Si gioca alle 4 italiane (le 14 a Melbourne) sulla Rod Laver Arena. Già ai quarti di finale Novak Djokovic, che avrebbe dovuto affrontare Mensik ma ha approfittato del ritiro del tennista ceco per un problema agli addominali.

Australian Open, il programma di lunedì 26 gennaio

ROD LAVER ARENA

  • Ore 1.30: Pegula (USA) [6]-Keys (USA) [9]
  • Non prima delle 4: Musetti (ITA) [5]-Fritz (USA) [9]
  • Ore 9: Inglis (AUS) [Q]-Swiatek (POL) [2]
  • a seguire: Shelton (USA) [8]-Ruud (NOR) [12]

MARGARET COURT ARENA

  • 3° match dall'1.30: Rybakina (KAZ) [5]-Mertens (BEL) [21]
  • Non prima delle 8: Darderi (ITA) [22]Sinner (ITA) [2]

JOHN CAIN ARENA

  • Non prima delle 3:30: Xinyu Wang (CHN)-Anisimova (USA) [4]

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Darderi, l'ottavo di finale lunedì alle 8

aus open

Sarà derby italiano agli ottavi di finale degli Australian Open, con Jannik Sinner che affronta...

Nole, che rischio: pallata sfiora il raccattapalle

aus open

Accade tutto nel 2° set del match vinto contro Botic van de Zandschulp: l'olandese va lungo...

Caldo estremo, Darderi colpito dai crampi... in tv

video

Le condizioni meteo di Melbourne di sabato scorso erano davvero brutali a causa del grande caldo....

Alcaraz, tre proposte di matrimonio mentre gioca!

video

E' sempre spettacolo quando c'è in campo Alcaraz. E per una volta non c'entrano volée, palle...

Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti

aus open

Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open grazie al...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS