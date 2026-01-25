Il tabellone degli ottavi di finale degli Australian Open si completa lunedì 26 gennaio con gli ultimi quattro incontri. Tanta Italia nello schedule, con tre azzurri che per la prima volta si sono spinti alla seconda settimana del torneo di Melbourne. Occhi puntati sulla Margaret Court Arena con il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le fatiche contro Spizzirri (e il caldo): il n°2 del mondo affronta Luciano Darderi, per la prima volta in un ottavo Slam, in un match in programma alle 8 del mattino in Italia. Jannik è imbattuto nei derby e tra i due non ci sono precedenti. Italia protagonista anche con Lorenzo Musetti, che insegue la 3^ posizione del ranking. Il carrarino affronta lo statunitense Taylor Fritz, 9 del seeding, già finalista a New York e alle Finals: 6 i precedenti, con 3 vittorie a testa. Si gioca alle 4 italiane (le 14 a Melbourne) sulla Rod Laver Arena. Già ai quarti di finale Novak Djokovic, che avrebbe dovuto affrontare Mensik ma ha approfittato del ritiro del tennista ceco per un problema agli addominali.