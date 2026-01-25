Accade tutto nel 2° set del match vinto contro Botic van de Zandschulp: l'olandese va lungo con un diritto, Djokovic un po' innervosito dalla situazione scaglia una pallata che finisce a pochi centimetri dalla raccattapalle che si trova accucciata a fianco alla rete. Un episodio che ha ricordato il precedente del 2020, quando il serbo per un episodio simile era stato squalificato agli US Open. Alle scuse in campo, Nole ha replicato in conferenza: "Fortunato, gesto non necessario". Guarda il video

