Sinner-Darderi, un bimbo piange e ferma il tie-break sul 2-0 per Luciano. VIDEOvideo
Incredibile quanto accaduto nel finale di match tra Darderi e Sinner a Melbourne. Con l'italoargentino al servizio e avanti 2-0 nel tie-break del 3° set, un bambino piange dagli spalti, interrompendo così il gioco appena prima della battuta. Luciano prima se la ride, poi deve attendere qualche istante di troppo anche per l'ilarità della Rod Laver Arena. Risultato? Arrivano cinque punti di fila per Jannik, che chiude l'incontro. Guarda qui sotto il video