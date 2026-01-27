Sarà una mattinata all'insegna dell'azzurro quella che ci aspetta mercoledì a Melbourne, dove si completa il tabellone dei quarti di finale degli Australian Open. Apre il programma non prima delle 4.30 del mattino in Italia la sfida tra Lorenzo Musetti (5 del seeding) e Novak Djokovic (3). Il serbo, dieci volte campione in Australia, conduce 9-1 nei precedenti, ma il toscano ha anche il grande obiettivo di issarsi al numero 3 del ranking mondiale. Dopo colazione appuntamento con la sfida tra Sinner e Shelton, con Jannik avanti 8-1 negli incroci e l'americano che non vince un set contro il due volte campione da oltre due anni. Appuntamento sempre sulla Rod Laver Arena alle ore 9. Nel cuore della notte gli ultimi due quarti femminili, Swiatek-Rybakina e Pegula-Anisimova.