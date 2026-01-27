Offerte Sky
Australian Open, il programma di mercoledì: partite e orari

aus open

Si chiude mercoledì 28 gennaio il programma dei quarti di finale degli Australian Open, con l'Italia grande protagonista. Alle 4.30 Lorenzo Musetti cerca l'impresa contro il dieci volte campione a Melbourne, Novak Djokovic. Non prima delle 9 tocca a Sinner-Shelton. Tra le donne Swiatek-Rybakina e Anisimova-Pegula. Ecco il programma di mercoledì

RISULTATI LIVE

Sarà una mattinata all'insegna dell'azzurro quella che ci aspetta mercoledì a Melbourne, dove si completa il tabellone dei quarti di finale degli Australian Open. Apre il programma non prima delle 4.30 del mattino in Italia la sfida tra Lorenzo Musetti (5 del seeding) e Novak Djokovic (3). Il serbo, dieci volte campione in Australia, conduce 9-1 nei precedenti, ma il toscano ha anche il grande obiettivo di issarsi al numero 3 del ranking mondiale. Dopo colazione appuntamento con la sfida tra Sinner e Shelton, con Jannik avanti 8-1 negli incroci e l'americano che non vince un set contro il due volte campione da oltre due anni. Appuntamento sempre sulla Rod Laver Arena alle ore 9. Nel cuore della notte gli ultimi due quarti femminili, Swiatek-Rybakina e Pegula-Anisimova

Australian Open, il programma di mercoledì 28 gennaio

ROD LAVER ARENA

  • Rybakina (KAZ) [5]-Swiatek (POL) [2] – ore 1:30
  • Pegula (USA) [6]-Anisimova (USA) [4] - non prima delle 3  
  • Musetti (ITA) [5]-Djokovic (SRB) [4] – non prima delle 4.30
  • Shelton (USA) [3]-Sinner (ITA) [2] - non prima delle 9

