Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner , vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita dei quarti di finale. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo ha sofferto contro lo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking, sconfitto in quattro set nonostante i problemi di crampi a causa del caldo. Poi il successo nel derby con Darderi. Ora l'asticella si alza ulteriormente con il confronto con l'ottava testa di serie, lo statunitense Ben Shelton , con cui ha giocato ben 9 volte negli ultimi due anni. Match in programma sulla Rod Laver Arena , non prima delle 9 di mercoledì mattina in Italia.

Come arrivano Sinner e Shelton

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, per poi vincere agevolmente contro l'australiano Duckworth e soffrire tremendamente contro Spizzirri. Negli ottavi la vittoria nel derby con Darderi, che non aveva mai incrociato in precedenza. Per Shelton successi contro Humbert, Sweeney, Vacherot e Ruud.