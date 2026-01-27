Offerte Sky
Sinner-Shelton agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partita

aus open

Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Si tratta del 10° incrocio tra i due giocatori dal 2023 a oggi, con l'azzurro nettamente in vantaggio nei precedenti. Match in programma mercoledì mattina non prima delle 9 sulla Rod Laver Arena

RISULTATI LIVE

Il cammino agli Australian Open di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, prosegue con la partita dei quarti di finale. Dopo aver vinto all'esordio contro Gaston (il francese, già sotto di due set, si è ritirato durante il terzo parziale), e dominato contro il n.88 del ranking, James Duckwhorth, il n°2 del mondo ha sofferto contro lo statunitense Eliot Spizzirri, n°85 del ranking, sconfitto in quattro set nonostante i problemi di crampi a causa del caldo. Poi il successo nel derby con Darderi. Ora l'asticella si alza ulteriormente con il confronto con l'ottava testa di serie, lo statunitense Ben Shelton, con cui ha giocato ben 9 volte negli ultimi due anni. Match in programma sulla Rod Laver Arena, non prima delle 9 di mercoledì mattina in Italia. 

Come arrivano Sinner e Shelton

Sinner ha eliminato Gaston nel primo turno, in quella che era la sua prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz e Auger-Aliassime, rispettivamente a Seul e a Melbourne, per poi vincere agevolmente contro l'australiano Duckworth e soffrire tremendamente contro Spizzirri. Negli ottavi la vittoria nel derby con Darderi, che non aveva mai incrociato in precedenza. Per Shelton successi contro Humbert, Sweeney, Vacherot e Ruud. 

Approfondimento

Sinner, sparring mancino. E incrocia Shelton... Le news

Sinner-Shelton, i precedenti

  • 2025 - ATP Finals (RR): Sinner b. Shelton 6-3, 7-6
  • 2025 - Parigi (QF): Sinner b. Shelton 6-3, 6-3
  • 2025 - Wimbledon (QF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4
  • 2025 - Australian Open (SF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2
  • 2024 - Shanghai (R16): Sinner b. Shelton 6-4, 7-6
  • 2024 - Wimbledon (R16): Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (R16): Sinner b. Shelton 7-6, 6-1
  • 2023 - Vienna (R32): Sinner b. Shelton 7-6, 7-5
  • 2023 - Shanghai (R16): Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6

