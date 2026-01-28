Offerte Sky
Australian Open, Djokovic ammette di aver toccato la palla sul passante di Musetti. Video

aus open

Gesto di grande sportività da parte di Novak Djokovic nel match contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Australian Open. Nel secondo set, sul 5-3 per il carrarino (che era anche avanti di un set), Musetti manda fuori il passante, con il punto del 40-15 che viene dato a Djokovic. Il serbo si rivolge però all'arbitro ammettendo di aver toccato la pallina ("L'ho toccata"), con il punto che viene successivamente assegnato all'azzurro

