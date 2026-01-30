Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita

live aus open

Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva agli Australian Open: come nel 2024 di fronte c'è Novak Djokovic, battuto negli ultimi cinque confronti. Appuntamento alle 9.30 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ALCARAZ-ZVEREV LIVEARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

in evidenza

SINNER-DJOKOVIC LIVE ALLE 9.30

  • Alcaraz-Zverev LIVE

Arriva ‘Circoletto Rosso’, la newsletter di tennis di Sky Sport Insider!

Una importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume-Rino. Sin dal nome, come avrai intuito, è anche un omaggio al grande Tommasi e al suo celebre modo di dire. Circoletto Rosso avrà cadenza quindicinale ma si adeguerà quando necessario ai grandi appuntamenti della stagione. Si parte lunedì 2 febbraio per il dopo-Melbourne. Non vorrai mica mancare? Per riceverla devi mettere qui una spunta verde https://sport.sky.it/account

Circoletto rosso
LIVE

Sinner ha una serie aperta di 19 vittorie consecutive agli Australian Open: si tratta della quinta "streak" più lunga a Melbourne Park, a -1 dai 20 successi consecutivi di Ivan Lendl. L'ultimo ko di Jannik in Australia risale all'ottavo di finale 2023 con Tsitsipas

Djokovic è reduce dalla vittoria n. 103 in carriera agli Australian Open: il serbo è diventato il tennista con più successi a Melbourne Park (staccato Roger Federer, fermo a 102 vittorie)

Per il sesto major consecutivo, Sinner è tra i migliori quattro. Nell'Era Open, solo Lendl, Nadal, Djokovic e Federer avevano raggiunto le semi Slam per almeno sei tornei di fila

Sinner alla sesta semi Slam di fila: è il 5° a riuscirci

Sinner alla sesta semi Slam di fila: è il 5° a riuscirci

Vai al contenuto

Sinner-Djokovic, tutti i precedenti

  • 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
  • 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
  • 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
  • 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
  • 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
  • 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
  • 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
  • 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
  • 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
  • 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4

Sinner e Djokovic si ritroveranno sei mesi dopo la semifinale di Wimbledon, vinta da Jannik. Sono dieci i precedenti: il bilancio è 6-4 per l'azzurro che ha vinto anche il confronto agli Australian Open 2024

Percorso netto per Djokovic che nei quarti di finale ha superato Lorenzo Musetti, costretto al ritiro per infortunio dopo aver vinto due set. Il serbo ha raggiunto la semifinale senza vincere set dal 3° turno, considerando anche il passaggio del turno negli ottavi di finale per walkover dopo il forfait di Mensik

Il cammino di Djokovic

  • 1° turno: vs Martinez 6-3, 6-2, 6-2
  • 2° turno: vs Maestrelli 6-3, 6-2, 6-2
  • 3° turno: vs Van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6
  • Ottavi: vs Mensik W/O
  • Quarti: vs Musetti 4-6, 3-6, 3-1 ret.

Sinner si presenta alla semifinale con una serie aperta di 20 vittorie consecutive: l'azzurro non perde dal 3° turno di Shanghai contro Griekspoor, costretto al ritiro per i crampi. Nelle ultime 20 partite l'azzurro ha perso soltanto due set (In finale a Vienna con Zverev e nel 3° turno degli AO con Spizzirri)

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: vs Gaston 6-2, 6-1 ret.
  • 2° turno: vs Duckworth 6-1, 6-4, 6-2
  • 3° turno: vs Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4
  • Ottavi: vs Darderi 6-1, 6-3, 7-6
  • Quarti: vs Shelton 6-3, 6-4, 6-4

Arriva ‘Circoletto Rosso’, la newsletter di tennis di Sky Sport Insider!

Una importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume-Rino. Sin dal nome, come avrai intuito, è anche un omaggio al grande Tommasi e al suo celebre modo di dire. Circoletto Rosso avrà cadenza quindicinale ma si adeguerà quando necessario ai grandi appuntamenti della stagione. Si parte lunedì 2 febbraio per il dopo-Melbourne. Non vorrai mica mancare? Per riceverla devi mettere qui una spunta verde https://sport.sky.it/account

Circoletto rosso

Appuntamento alle 9.30 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner impegnato nella terza semifinale consecutiva agli Australian Open: come nel 2024 l'avversario sarà Novak Djokovic

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz-Zverev LIVE: Carlos avanti 2 set a 0

live aus open

Carlos Alcaraz avanti due set a zero contro Sascha Zverev nella prima semifinale degli Australian...

Il giorno di Sinner-Djokovic: semifinale alle 9.30

aus open

Sinner e Djokovic si giocano un posto in finale agli Australian Open: appuntamento venerdì alle...

Tutti vogliono Sinner, anche fuori dal campo

Giorgia Mecca

Venerdì con le semifinali maschili: il programma

AUS OPEN

Venerdì dedicato alle semifinali maschili a Melbourne Park: si parte alle 4.30 italiane con...

Sabalenka batte Svitolina: è finale con Rybakina

aus open

Aryna Sabalenka batte Elina Svitolina in due set e per il quarto anno consecutivo accede in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS