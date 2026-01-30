Una importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume-Rino. Sin dal nome, come avrai intuito, è anche un omaggio al grande Tommasi e al suo celebre modo di dire. Circoletto Rosso avrà cadenza quindicinale ma si adeguerà quando necessario ai grandi appuntamenti della stagione. Si parte lunedì 2 febbraio per il dopo-Melbourne. Non vorrai mica mancare? Per riceverla devi mettere qui una spunta verde https://sport.sky.it/account