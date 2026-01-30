Sinner-Djokovic agli Australian Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva agli Australian Open: come nel 2024 di fronte c'è Novak Djokovic, battuto negli ultimi cinque confronti. Appuntamento alle 9.30 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
ALCARAZ-ZVEREV LIVE - ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!
Arriva ‘Circoletto Rosso’, la newsletter di tennis di Sky Sport Insider!
Una importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume-Rino. Sin dal nome, come avrai intuito, è anche un omaggio al grande Tommasi e al suo celebre modo di dire. Circoletto Rosso avrà cadenza quindicinale ma si adeguerà quando necessario ai grandi appuntamenti della stagione. Si parte lunedì 2 febbraio per il dopo-Melbourne. Non vorrai mica mancare? Per riceverla devi mettere qui una spunta verde https://sport.sky.it/account
Sinner ha una serie aperta di 19 vittorie consecutive agli Australian Open: si tratta della quinta "streak" più lunga a Melbourne Park, a -1 dai 20 successi consecutivi di Ivan Lendl. L'ultimo ko di Jannik in Australia risale all'ottavo di finale 2023 con Tsitsipas
Djokovic è reduce dalla vittoria n. 103 in carriera agli Australian Open: il serbo è diventato il tennista con più successi a Melbourne Park (staccato Roger Federer, fermo a 102 vittorie)
Per il sesto major consecutivo, Sinner è tra i migliori quattro. Nell'Era Open, solo Lendl, Nadal, Djokovic e Federer avevano raggiunto le semi Slam per almeno sei tornei di fila
Sinner alla sesta semi Slam di fila: è il 5° a riuscirciVai al contenuto
Sinner-Djokovic, tutti i precedenti
- 2021 - Monte-Carlo (R32): Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
- 2022 - Wimbledon (QF): Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
- 2023 - ATP Finals (RR): Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
- 2023 - ATP Finals (F): Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023 - Davis Cup (SF): Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2024 - Australian Open (SF): Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
- 2024 - Shanghai (F): Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
- 2025 - Roland Garros (SF): Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
- 2025 - Wimbledon (SF): Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
Sinner e Djokovic si ritroveranno sei mesi dopo la semifinale di Wimbledon, vinta da Jannik. Sono dieci i precedenti: il bilancio è 6-4 per l'azzurro che ha vinto anche il confronto agli Australian Open 2024
Percorso netto per Djokovic che nei quarti di finale ha superato Lorenzo Musetti, costretto al ritiro per infortunio dopo aver vinto due set. Il serbo ha raggiunto la semifinale senza vincere set dal 3° turno, considerando anche il passaggio del turno negli ottavi di finale per walkover dopo il forfait di Mensik
Il cammino di Djokovic
- 1° turno: vs Martinez 6-3, 6-2, 6-2
- 2° turno: vs Maestrelli 6-3, 6-2, 6-2
- 3° turno: vs Van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs Mensik W/O
- Quarti: vs Musetti 4-6, 3-6, 3-1 ret.
Sinner si presenta alla semifinale con una serie aperta di 20 vittorie consecutive: l'azzurro non perde dal 3° turno di Shanghai contro Griekspoor, costretto al ritiro per i crampi. Nelle ultime 20 partite l'azzurro ha perso soltanto due set (In finale a Vienna con Zverev e nel 3° turno degli AO con Spizzirri)
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Gaston 6-2, 6-1 ret.
- 2° turno: vs Duckworth 6-1, 6-4, 6-2
- 3° turno: vs Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4
- Ottavi: vs Darderi 6-1, 6-3, 7-6
- Quarti: vs Shelton 6-3, 6-4, 6-4
Appuntamento alle 9.30 sulla Rod Laver Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner impegnato nella terza semifinale consecutiva agli Australian Open: come nel 2024 l'avversario sarà Novak Djokovic