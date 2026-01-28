Offerte Sky
Djokovic agli Australian Open: "Musetti migliore, ero pronto ad andare a casa"

aus open

Novak Djokovic ha reso omaggio a Lorenzo Musetti dopo il ritiro dell'azzurro nel terzo set dei quarti agli Australian Open, quando era avanti due set a zero: "Era lui il migliore, è stato davvero sfortunato. Io ero pronto ad andare a casa...". 

FOTO. LA RICOSTRUZIONESINNER-SHELTON LIVE - ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

"Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore e' stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto": così Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti, ritiratosi al quarto di finale degli Australian Open contro di lui quando era avanti di due set. "Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunita' che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorra' dire che stanotte preghero' un altro po'...".

