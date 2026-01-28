Jannik Sinner versione pilota. Come già avvenuto lo scorso anno in quel di Melbourne Park, il numero 2 al mondo si è messo alla guida di una golf cart prima del quarto di finale (poi vinto in tre set) contro Ben Shelton. "La tentazione di guidare era troppo forte", ha scritto come descrizione del post la pagina Instagram degli Australian Open. Guarda il video qui sotto

