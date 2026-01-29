Venerdì con le semifinali maschili: il programma

Venerdì sarà il giorno delle semifinali maschili agli Australian Open. Sulla Rod Laver Arena scenderanno in campo le prime quattro teste di serie, come non accadeva a Melbourne Park dal 2013. L'attenzione sarà tutta per Jannik Sinner che alle 9.30 italiane sfiderà Novak Djokovic. Sarà il remake della semifinale 2024, quella che portò Jannik alla prima finale Slam in carriera e - successivamente - al primo major vinto. L'azzurro è avanti 6-4 nei precedenti e ha vinto le ultime cinque sfide. Il vincente sfiderà in finale Carlos Alcaraz o Sascha Zverev, impegnati in sessione diurna (non prima delle 4.30 italiane, dopo la finale del doppio misto). Tra lo spagnolo e il tedesco è perfetta parità nei precedenti: 6-6.

