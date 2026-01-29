Sabalenka in finale: Svitolina ko in due set

Australian Open, i risultati di oggi: Sabalenka batte Svitolina e torna in finaleaus open
Aryna Sabalenka batte Elina Svitolina in due set e per il quarto anno consecutivo accede in finale agli Australian Open. La bielorussa attende Rybakina o Pegula, impegnate nella seconda semifinale sulla Rod Laver Arena
ARRIVA 'CIRCOLETTO ROSSO', LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!
Aryna Sabalenka centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open. La bielorussa prosegue il suo cammino a Melbourne Park grazie alla netta vittoria su Elina Svitolina: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un'ora e un quarto di gioco. Una sfida gestita senza grandi difficoltà da Sabalenka, dominante dall'inizio alla fine. Solo cinque i game raccolti da Svitolina che nel secondo set non ha sfruttato l'iniziale break di vantaggio, perdendo poi sei game su sette dal 2-0 in suo favore. Per Sabalenka 29 vincenti a referto, con il 69% di punti vinti con la prima e il 67% di punti con la seconda. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open (c'erano riuscite prima solo Evonne Goolagong e Martina Hingis) e la settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf). Appuntamento sabato per la finale contro Elena Rybakina o Jessica Pegula.