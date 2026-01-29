Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, i risultati di oggi: Sabalenka batte Svitolina e torna in finale

aus open

Aryna Sabalenka batte Elina Svitolina in due set e per il quarto anno consecutivo accede in finale agli Australian Open. La bielorussa attende Rybakina o Pegula, impegnate nella seconda semifinale sulla Rod Laver Arena

ARRIVA 'CIRCOLETTO ROSSO', LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Aryna Sabalenka centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open. La bielorussa prosegue il suo cammino a Melbourne Park grazie alla netta vittoria su Elina Svitolina: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un'ora e un quarto di gioco. Una sfida gestita senza grandi difficoltà da Sabalenka, dominante dall'inizio alla fine. Solo cinque i game raccolti da Svitolina che nel secondo set non ha sfruttato l'iniziale break di vantaggio, perdendo poi sei game su sette dal 2-0 in suo favore. Per Sabalenka 29 vincenti a referto, con il 69% di punti vinti con la prima e il 67% di punti con la seconda. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open (c'erano riuscite prima solo Evonne Goolagong e Martina Hingis) e la settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf). Appuntamento sabato per la finale contro Elena Rybakina o Jessica Pegula.

Vedi anche

Sinner, allenamento indoor alla vigilia della semifinale

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sabalenka in finale: Svitolina ko in due set

aus open

Aryna Sabalenka batte Elina Svitolina in due set e per il quarto anno consecutivo accede in...

Musetti: "Mi prenderò del tempo per recuperare"

il messaggio

Dopo il ritiro per infortunio agli Australian Open arriva il messaggio social di Lorenzo Musetti:...

Sinner guida una golf cart agli Australian Open

aus open

Jannik Sinner versione pilota. Come già avvenuto lo scorso anno in quel di Melbourne Park, il...

Semifinali femminili: il programma di giovedì

aus open

A Melbourne è tempo delle semifinali femminili: la numero 1 al mondo Sabalenka affronta Svitolina...

Djokovic ammette il tocco sul passante di Musetti

aus open

Gesto di grande sportività da parte di Novak Djokovic nel match contro Lorenzo Musetti ai quarti...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS