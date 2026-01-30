Alcaraz: "Ho lottato fino alla fine con il cuore"

Le parole di Alcaraz dopo il successo su Zverev in 5 ore e 27 minuti: "È stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato. Dovevo metterci il cuore e credo di esserci riuscito. Ho lottato fino all'ultimo punto, sono estremamente orgoglioso. Giocare la mia prima finale qui era qualcosa che desideravo tantissimo"

Crederci sempre. È il messaggio lanciato da Carlos Alcaraz dopo la vittoria in semifinale agli Australian Open contro Sascha Zverev. La resilienza, quella mostrata dal n. 1 al mondo che ha avuto la meglio dopo 5 ore e 27 minuti, terza partita più lunga di sempre a Melbourne Park. Alcaraz ha sofferto per i crampi, ha superato il momento di difficoltà e in volata è riuscito a ottenere l'ottava finale Slam in carriera, la prima in Australia. "Il messaggio che lascio? Crederci sempre - le parole dello spagnolo nell'intervista in campo - Dico sempre che bisogna credere in se stessi, a prescindere dalle difficoltà che si stanno attraversando. Devi continuare a credere in te stesso in ogni momento. Stavo faticando a metà del terzo set. Dal punto di vista fisico è stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia giovane carriera. Ma mi ero già trovato in situazioni del genere, quindi sapevo cosa dovevo fare. Dovevo metterci il cuore e penso di esserci riuscito. Ho lottato fino all’ultimo punto, sapevo che avrei avuto le mie occasioni. Nel quinto set sono stato paziente. Sono estremamente orgoglioso del mio servizio e di come sono riuscito a rientrare nel match nel quinto set".