Alcaraz, medical time-out per crampi. Zverev accusa: "Proteggete sempre lui"

Il momento di svolta nella semifinale tra Alcaraz e Zverev arriva a metà del terzo set. Lo spagnolo inizia ad accusare i crampi e chiede l'intervento del fisioterapista sul 5-4. Parte così il medical time-out tra le proteste di Sascha. "Proteggete sempre quei due" accusa il tedesco, riferendosì ad Alcaraz e Sinner

Sinner-Djokovic venerdì alle 9.30: il programma

Appuntamento venerdì alle 9.30 sulla Rod Laver Arena per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak...

Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking

Alcaraz è certo di restare in testa al ranking dopo gli Australian Open: Sinner, che difende il...

Sinner-Djokovic, sarà l'atto XI: i precedenti

Sei mesi dopo l'ultima volta sarà di nuovo Sinner-Djokovic, ancora in una semifinale Slam. Da...

Sinner fa 6 semi Slam di fila: è il 5° a riuscirci

Jannik Sinner è in semifinale per il sesto Slam consecutivo, un traguardo che in precedenza era...

I precedenti tra Djokovic e i tennisti italiani

In semifinale a Melbourne dopo il ritiro di Lorenzo Musetti, Novak Djokovic ha centrato la 60^...

    Alcaraz-Zverev LIVE: Carlos avanti 2 set a 0

    Carlos Alcaraz avanti due set a zero contro Sascha Zverev nella prima semifinale degli Australian...

    Il giorno di Sinner-Djokovic: semifinale alle 9.30

    Sinner e Djokovic si giocano un posto in finale agli Australian Open: appuntamento venerdì alle...

    Tutti vogliono Sinner, anche fuori dal campo

    Giorgia Mecca