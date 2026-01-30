Il momento di svolta nella semifinale tra Alcaraz e Zverev arriva a metà del terzo set. Lo spagnolo inizia ad accusare i crampi e chiede l'intervento del fisioterapista sul 5-4. Parte così il medical time-out tra le proteste di Sascha. "Proteggete sempre quei due" accusa il tedesco, riferendosì ad Alcaraz e Sinner

LIVE: SINNER-DJOKOVIC - ALCARAZ-ZVEREV