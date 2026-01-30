Alcaraz, medical time-out per crampi. Zverev accusa: "Proteggete sempre lui"
Il momento di svolta nella semifinale tra Alcaraz e Zverev arriva a metà del terzo set. Lo spagnolo inizia ad accusare i crampi e chiede l'intervento del fisioterapista sul 5-4. Parte così il medical time-out tra le proteste di Sascha. "Proteggete sempre quei due" accusa il tedesco, riferendosì ad Alcaraz e Sinner
LIVE: SINNER-DJOKOVIC - ALCARAZ-ZVEREV
- Dopo due set risolti brillantemente nelle fasi cruciali, Alcaraz lancia qualche campanello d'allarme a metà del terzo set. "Ho vomitato, non so se prendere qualcosa" dice lo spagnolo rivolgendosi al suo angolo
- I crampi di Alcaraz emergono chiaramente nel nono game del terzo set: dopo uno scambio vinto da Zverev, lo spagnolo inizia a toccarsi l'adduttore della coscia destra, accompagnato da qualche piccolo allungo
- Al cambio di campo Alcaraz chiede l'intervento del fisioterapista. Dopo un check iniziale viene concesso il medical time-out allo spagnolo per trattare la coscia destra
- La decisione di concedere il medical time-out ad Alcaraz manda Zverev su tutte le furie, sostenendo che quelli dello spagnolo fossero crampi. Da regolamento, i crampi non possono essere trattati con un MTO di tre minuti, ma soltanto nel minuto del cambio di campo;
- Zverev discute in tedesco con il supervisor e accusa: "È incredibile che venga curato per i crampi, state proteggendo quei due". Il riferimento è ad Alcaraz e Sinner
- Alcaraz torna in campo dopo il trattamento medico, ma fatica a muoversi. Lo spagnolo gioca praticamente da fermo e riesce a trascinare il parziale al tiebreak. Qui, però, Zverev riesce a vincere il terzo set
- Segnali di miglioramento arrivano per Alcaraz nel quarto set. Lo spagnolo torna a muoversi meglio, spinge al servizio anche con i piedi (non giocando di solo braccio) e vince tre turni di battuta in rimonta;
- Zverev, però, gioca bene e nel tiebreak del quarto set è risolutivo con una serie di quattro punti vinti di fila da 3-4