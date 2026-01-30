Offerte Sky
Alcaraz vince contro Zverev agli Australian Open e omaggia Alonso. FOTO

aus open

Dopo l'incredibile vittoria in semifinale contro Zverev agli Australian Open, Carlos Alcaraz ha deciso di omaggiare Fernando Alonso, pilota di Formula 1 e dell'Aston Martin. L'esultanza del numero 1 al mondo fa riferimento alla gara di Suzuka del 2006, vinta da Alonso (a quei tempi in Renault) che a fine stagione conquistò anche il suo secondo Mondiale

Sinner-Djokovic, la semifinale LIVE

live aus open

Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva agli Australian Open: come nel 2024 di...

Alcaraz: "Ho lottato fino alla fine con il cuore"

l'intervista

Le parole di Alcaraz dopo il successo su Zverev in 5 ore e 27 minuti: "È stata una delle partite...

Sinner-Djokovic, la semifinale inizierà dopo le 11

aus open

Sinner e Djokovic si giocano un posto in finale agli Australian Open: l'inizio, previsto questo...

Alcaraz in finale: Zverev ko dopo più di 5 ore

aus open

Alcaraz centra la prima finale in carriera agli Australian Open al termine di una battaglia epica...

Alcaraz, che magia: recupero e angolo impossibile!

video

E' di Carlos Alcaraz il punto più spettacolare dell'epica semifinale andata in scena sulla Rod...
