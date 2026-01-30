Alcaraz vince contro Zverev agli Australian Open e omaggia Alonso. FOTOaus open
Dopo l'incredibile vittoria in semifinale contro Zverev agli Australian Open, Carlos Alcaraz ha deciso di omaggiare Fernando Alonso, pilota di Formula 1 e dell'Aston Martin. L'esultanza del numero 1 al mondo fa riferimento alla gara di Suzuka del 2006, vinta da Alonso (a quei tempi in Renault) che a fine stagione conquistò anche il suo secondo Mondiale
