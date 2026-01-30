"Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita... Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella partita della mia carriera in Australia". Parola di Novak Djokovic che esprime così tutta la sua felicità al termine della vittoria nella semifinale degli Australian Open contro Jannik Sinner in 5 set. "Sinner e Alcaraz - ha continuato il serbo, che questa domenica contro lo spagnolo giocherà la sua 38^ finale Slam - giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io so giocare a quel livello". E su Alcaraz: "Ho visto la sua partita contro Zverev, che è stata incredibile. Devo dire che il valore del biglietto è stato ripagato. Ora per me è come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina".

Vedi anche Djokovic è imprendibile: 38esima finale dello Slam