Da Doha fino a Dallas e Buenos Aires. Sarà un grande martedì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Wta 1000 di Doha si parte con Jasmine Paolini che affronterà Maria Sakkari, due volte semifinalista in questo torneo. I precedenti al momento sono in perfetta parità: 2-2. Super sfida invece per Elisabetta Cocciaretto : da lucky loser, la marchigiana se la vedrà contro la numero 5 al mondo Coco Gauff. All'Atp 250 di Buenos Aires sarà il giorno del debutto di Matteo Berrettini . Testa di serie numero 8, l'azzurro torna in campo dopo aver saltato per infortunio gli Australian Open e se la vedrà contro la wild card argentina Federico Coria. In campo in Argentina anche Francesco Passaro contro Ignacio Buse. A Dallas, invece, inizia il torneo di Flavio Cobolli che debutterà contro il britannico Jack Pinnington Jones. Nel doppio a Rotterdam giocano Bolelli/Vavassori .

