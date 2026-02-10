A Doha debutta Jasmine Paolini contro la greca Sakkari, mentre Cocciaretto sfida la numero 5 al mondo Gauff. All'Atp 250 di Buenos Aires tocca a Berrettini contro Coria e al '500' di Dallas Flavio Cobolli affronta Jack Pinnington Jones. Tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW
Da Doha fino a Dallas e Buenos Aires. Sarà un grande martedì di tennis tutto da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 1000 di Doha si parte con Jasmine Paolini che affronterà Maria Sakkari, due volte semifinalista in questo torneo. I precedenti al momento sono in perfetta parità: 2-2. Super sfida invece per Elisabetta Cocciaretto: da lucky loser, la marchigiana se la vedrà contro la numero 5 al mondo Coco Gauff. All'Atp 250 di Buenos Aires sarà il giorno del debutto di Matteo Berrettini. Testa di serie numero 8, l'azzurro torna in campo dopo aver saltato per infortunio gli Australian Open e se la vedrà contro la wild card argentina Federico Coria. In campo in Argentina anche Francesco Passaro contro Ignacio Buse. A Dallas, invece, inizia il torneo di Flavio Cobolli che debutterà contro il britannico Jack Pinnington Jones. Nel doppio a Rotterdam giocano Bolelli/Vavassori.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.30 - Wta Doha: Sakkari (Gre) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Atp Rotterdam - Bublik/Royer vs BOLELLI/VAVASSORI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- ore 13 - Wta Doha: COCCIARETTO (Ita) vs Gauff (Usa)
- non prima delle 14.30 - Atp Rotterdam: Grenier (Fra) vs Struff (Ger)
- ore 17 - Atp Buenos Aires: Altmaier (Ger) vs Cerundolo (Arg)
- non prima delle 19.30 - Atp Rotterdam: De Minaur (Aus) vs FIls (Fra)
- a seguire - Atp Rotterdam: Dimitrov (Bul) vs Michelsen (Usa)
- non prima delle 22.30 - Atp Buenos Aires: Coria (Arg) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Atp Buenos Aires: Ugo Carabelli (Arg) vs Comesana (Arg)
- non prima delle 2 - Atp Dallas: Fritz (Usa) vs Giron (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 18)
- a seguire (3° match dalle 19) - Atp Dallas: COBOLLI (Ita) vs Pinnington Jones (Gbr)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.