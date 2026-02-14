Atp Buenos Aires, il programma di oggi: partite e orariatp buenos aires
Riflettori su Buenos Aires dove Luciano Darderi affronta Sebastian Baez: in palio un posto in finale. A Rotterdam spazio a Bolelli/Vavassori nella semifinale di doppio, nel Wta 1000 di Doha è il giorno della finale Muchova-Mboko. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Luciano Darderi impegnato in semifinale all'Atp 250 di Buenos Aires. L'italoargentino, che vanta 16 vittorie consecutive sulla terra rossa, affronterà l'argentino Sebastian Baez, n. 34 Atp, per un posto in finale. Sarà il secondo confronto stagionale dopo quello agli Australian Open, vinto da Luciano in 4 set. Non solo Buenos Aires, Italia protagonista anche a Rotterdam con Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella semifinale di doppio. Campioni in carica sul cemento olandese, gli azzurri incroceranno i tedeschi Schnaitter/Wallner per tornare in finale. Finale, invece, prevista oggi al Wta 1000 Doha in cui si affronteranno la ceca Muchova (a caccia del primo titolo da Seul 2019) e la canadese Mboko (già certa dell'ingresso in top 10 per la prima volta in carriera).
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16 - Wta Doha: Muchova (Cze) vs Mboko (Can)
- ore 20 - Atp Buenos Aires: F. Cerundolo (Arg) vs Etcheverry (Arg)
- non prima delle 22 - Atp Buenos Aires: Baez (Arg) vs DARDERI (Ita)
- non prima delle 24 - Atp Dallas: Shapovalov (Can) vs Shelton (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 16 - Atp Rotterdam: De Minaur (Aus) vs Humbert (Fra)
SKY SPORT MIX (211)
- non prima delle 19.30 - Atp Rotterdam: Bublik (Kaz) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Atp Rotterdam: BOLELLI/VAVASSORI vs Schnaitter/Wallner
SKY SPORT 254
- ore 21 - Atp Dallas: Fritz (Usa) vs Cilic (Cro)
- non prima delle 24 - Shapovalov (Can) vs Shelton (Usa)
