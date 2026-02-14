Offerte Sky
Buenos Aires, Darderi in semifinale contro Baez

Tennis

Luciano Darderi approda in semifinale agli Argentina Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires. Il tennista azzurro ha battuto nei quarti 7-5 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez e al prossimo turno sfiderà l'argentino Sebastian Baez

Luciano Darderi lancia la sua sfida in semifinale allo "IEB+ Argentina Open", Atp 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn Tennis Club (montepremi 675.310 dollari). Il numero 22 del mondo ha battuto con il punteggio di 7-5, 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, ex numero 36 del mondo oggi 94 e giocherà oggi, giorno del suo 24mo compleanno, la sua prima semifinale nel torneo. A due vittorie dall'ingresso in Top 20, matematico in caso di conquista del titolo, Darderi giocherà a Buenos Aires la sua settima semifinale Atp, tutte disputate sulla terra battuta. Ritroverà Sebastian Baez, numero 34 del mondo che ha vinto il derby con Camilo Ugo Carabelli 4-7, 7-6(5) 6-2.

