Darderi e Bolelli/Vavassori: le finali LIVE su Sky

Atp Buenos Aires e Atp Rotterdam, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

ARotterdam Bolelli e Vavassori giocheranno la finale di doppio. Darderi andrà invece a caccia del titolo all'Atp 250 di Buenos Aires contro Cerundolo. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Rotterdam fino a Buenos Aires. Sarà una super domenica di finali azzurre da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 13, quando all'Atp 500 di Rotterdam Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno per il titolo di doppio il duo composto da Ho e Jebens. Alle ore 20, invece, all'Atp 250 di Buenos Aires toccherà a Luciano Darderi. Dopo la vittoria contro Baez in semifinale, l'italoargentino affronterà per il titolo Francisco Cerundolo, in quello che sarà il loro quinto incontro (precedenti al momento in perfetta parità, 2-2). Darderi, che giocherà la sua 5^ finale a livello Atp, andrà a caccia del suo quinto titolo in carriera nel circuito maggiore.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - Atp Rotterdam: Ho/Jebens vs BOLELLI/VAVASSORI (Ita) 
  • ore 15.30 - Atp Rotterdam: De Minaur (Aus) vs Auger-Aliassime (Can)
  • ore 20 - Atp Buenos Aires: Cerundolo (Arg) vs DARDERI (Ita)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

