Darderi e Bolelli/Vavassori: le finali LIVE su Sky

Da Rotterdam fino a Buenos Aires. Sarà una super domenica di finali azzurre da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte alle ore 13, quando all'Atp 500 di Rotterdam Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno per il titolo di doppio il duo composto da Ho e Jebens. Alle ore 20, invece, all'Atp 250 di Buenos Aires toccherà a Luciano Darderi . Dopo la vittoria contro Baez in semifinale, l'italoargentino affronterà per il titolo Francisco Cerundolo, in quello che sarà il loro quinto incontro (precedenti al momento in perfetta parità, 2-2). Darderi, che giocherà la sua 5^ finale a livello Atp, andrà a caccia del suo quinto titolo in carriera nel circuito maggiore.

