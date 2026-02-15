Prosegue la stagione del tennis nella Casa dello Sport con quattro tornei in diretta su Sky e in streaming su NOW . A partire da domenica 15 febbraio , in programma tutto lo spettacolo del WTA 1000 di Dubai , dell’ ATP 500 di Doha , dell’ ATP 500 di Rio de Janeiro e dell’ ATP 250 di DelRay Beach . A Dubai occhi puntati soprattutto su Jasmine Paolini , vincitrice del torneo nel 2024, su Coco Gauff e Mirra Andreeva , che difenderà il titolo della passata edizione. Sul cemento di Doha , andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità che sta riscrivendo la storia del tennis, quella tra Jannik Sinner , al suo esordio nel torneo, e Carlos Alcaraz . A Rio , saranno tre gli italiani in gara: Luciano Darderi , testa di serie numero due del torneo, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky, inoltre, è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. News in tempo reale, interviste e rubriche saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Nella sezione premium Sky Sport Insider, gli abbonati avranno a disposizione lo spazio di approfondimento: Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata interamente al tennis. Curata da Angelo Carotenuto, offrirà un’analisi puntuale di ciò che accade nel circuito: storie protagonisti, tendenze e chiavi di lettura per arrivare preparati ai tornei in calendario, con temi e anticipazioni. All’interno, a bellezza del tennis, dai colpi più spettacolari visti in giro per il mondo alle curiosità che rendono unico questo sport.