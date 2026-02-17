Offerte Sky
Alcaraz agli ottavi all'Atp Doha: Rinderknech ko in due set

atp doha

Buon inizio da parte di Alcaraz, che batte il francese Rinderknech con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale, il numero 1 al mondo affronterà Valentin Royer. Il torneo è in diretta fino al 21 febbraio su Sky Sport e in streaming su NOW

ARRIVA CIRCOLETTO ROSSO, LA NEWSLETTER DI TENNIS DI SKY SPORT INSIDER!

Carlos Alcaraz è agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Il numero 1 al mondo ha battuto il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 7-6 in un'ora e 47 minuti di gioco. Ottima partenza da parte dello spagnolo che con questo successo conquista la sua 150^ vittoria in carriera su cemento. Al prossimo turno, Alcaraz sfiderà un altro francese: Valentin Royer.

La cronaca del match

Nel primo set Alcaraz ha avuto subito a disposizione due palle break nel terzo game che non è riuscito a sfruttare, ma ha strappato la battuta al suo avversario nel quinto gioco. Momento chiave che ha permesso al numero 1 al mondo di chiudere il primo parziale per 6-4. Tanto equilibrio anche nel secondo set, in cui sul 5-4 Rinderknech, il francese ha sprecato due set point in risposta. Inevitabile il tiebreak, portato a casa da Alcaraz.

