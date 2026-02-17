Dove vedere Sinner-Popyrin

Jannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Il match è in programma mercoledì 18 febbraio alle 17.30 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo il successo contro Tomas Machac al primo turno, Jannik Sinner torna in campo all'Atp 500 di Doha. Il numero due al mondo affronterà Alexei Popyrin per un posto nei quarti di finale. L'australiano è reduce dalla netta vittoria (la prima dopo ben sei mesi dall'ultima volta) contro la wild card Mubarak Shannan Zayid per 6-0, 6-2. Il match tra Sinner e Popyrin, in programma mercoledì 18 febbraio alle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.