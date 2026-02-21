Atp Doha e Atp Rio de Janeiro, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Si entra nelle fasi decisive nei quattro tornei della settimana. A Doha è in programma la finale che assegna il titolo tra Alcaraz e Fils, idem nel Wta di Dubai. Tempo di semifinali a Rio de Janeiro e Delray Beach con in campo Cobolli. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un sabato da non perdere da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ci si gioca il titolo all'Atp 500 di Doha, con in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz che sfiderà Fils. Sempre negli Emirati in programma la finale del Wta 1000 di Dubai tra Svitolina e Pegula. Tempo di semifinali invece all'Atp 500 di Rio de Janeiro e al 250 di Delray Beach, con in campo Flavio Cobolli.
Il programma di oggi su Sky e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16 - Wta Dubai: Svitolina (Ukr) vs Pegula (Usa)
- ore 19 - Atp Doha: Alcaraz (Esp) vs Fils (Fra)
- ore 21 - Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg) vs Kopriva (Cze)
- a seguire - Atp Rio de Janeiro: Tabilo (Chi) vs Buse (Per)
- ore 2 - Atp Delray Beach: Paul (Usa) vs Tien (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 21 - Atp Delray Beach: COBOLLI (Ita) vs Korda (usa)
- ore 2 - Atp Delray Beach: Paul (Usa) vs Tien (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 21 - Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg) vs Kopriva (Cze)
