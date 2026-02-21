Offerte Sky
Atp Doha e Atp Rio de Janeiro, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Si entra nelle fasi decisive nei quattro tornei della settimana. A Doha è in programma la finale che assegna il titolo tra Alcaraz e Fils, idem nel Wta di Dubai. Tempo di semifinali a Rio de Janeiro e Delray Beach con in campo Cobolli. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Sarà un sabato da non perdere da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ci si gioca il titolo all'Atp 500 di Doha, con in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz che sfiderà Fils. Sempre negli Emirati in programma la finale del Wta 1000 di Dubai tra Svitolina e Pegula. Tempo di semifinali invece all'Atp 500 di Rio de Janeiro e al 250 di Delray Beach, con in campo Flavio Cobolli

Il programma di oggi su Sky e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16 - Wta Dubai: Svitolina (Ukr) vs Pegula (Usa)
  • ore 19 - Atp Doha: Alcaraz (Esp) vs Fils (Fra)
  • ore 21 - Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg) vs Kopriva (Cze)
  • a seguire - Atp Rio de Janeiro: Tabilo (Chi) vs Buse (Per)
  • ore 2 - Atp Delray Beach: Paul (Usa) vs Tien (Usa)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 21 - Atp Delray Beach: COBOLLI (Ita) vs Korda (usa)
  • ore 2 - Atp Delray Beach: Paul (Usa) vs Tien (Usa)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 21 - Atp Rio de Janeiro: Etcheverry (Arg) vs Kopriva (Cze)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

