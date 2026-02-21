Si entra nelle fasi decisive nei quattro tornei della settimana. A Doha è in programma la finale che assegna il titolo tra Alcaraz e Fils, idem nel Wta di Dubai. Tempo di semifinali a Rio de Janeiro e Delray Beach con in campo Cobolli. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un sabato da non perdere da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ci si gioca il titolo all' Atp 500 di Doha, con in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz che sfiderà Fils. Sempre negli Emirati in programma la finale del Wta 1000 di Dubai tra Svitolina e Pegula . Tempo di semifinali invece all' Atp 500 di Rio de Janeiro e al 250 di Delray Beach, con in campo Flavio Cobolli .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

