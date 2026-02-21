Offerte Sky
Atp Rio de Janeiro, Berrettini fuori ai quarti: Buse vince in 3 set

atp rio

Berrettini eliminato ai quarti dal peruviano Buse: 6-2, 2-6, 6-3 il punteggio finale, in una partita segnata da diverse interruzioni per pioggia. Buse diventa il secondo peruviano dal 2000 a oggi ad aver raggiunto più di una semifinale a livello Atp

Si ferma ai quarti il cammino di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Rio de Janeiro. Il romano è stato eliminato dal peruviano Ignacio Buse, n. 91 Atp, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Una partita segnata dalle diverse interruzioni del gioco causa pioggia, che ha costretto i giocatori a fermarsi più volte nel corso della partita. Per Berrettini il match era iniziato in salita con il primo set perso il 36 minuti, indirizzato dal break subito in apertura. Nel secondo set arriva la reazione di Matteo che cambia volto al parziale con due break consecutivi e una serie di cinque giochi vinti di fila. Il terzo set, invece, è quello segnato dalle interruzioni per pioggia. Berrettini subisce il break nel secondo game e da quel momento non riesce a rientrare in partita. Nell'ottavo game annulla due match point con il servizio, ma rinvia soltanto la sconfitta visto che Buse conclude il match con un game a zero. Il 21enne di Lima diventa così il secondo peruviano dal 2000 a oggi ad aver centrato più di una semifinale Atp.

Ora Santiago, poi gli Stati Uniti

Berrettini ha pagato un campo lento e pesante: non è riuscito a essere incisivo al servizio, ma soprattutto ha commesso 35 errori gratuiti (contro 31 vincenti). Matteo concluderà lo swing sudamericano sulla terra rossa con l'Atp 250 di Santiago del Cile (ci sarà anche Darderi), poi volerà negli Stati Uniti per il Sunshine Double, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

