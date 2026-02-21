Si ferma ai quarti il cammino di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Rio de Janeiro. Il romano è stato eliminato dal peruviano Ignacio Buse, n. 91 Atp, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Una partita segnata dalle diverse interruzioni del gioco causa pioggia, che ha costretto i giocatori a fermarsi più volte nel corso della partita. Per Berrettini il match era iniziato in salita con il primo set perso il 36 minuti, indirizzato dal break subito in apertura. Nel secondo set arriva la reazione di Matteo che cambia volto al parziale con due break consecutivi e una serie di cinque giochi vinti di fila. Il terzo set, invece, è quello segnato dalle interruzioni per pioggia. Berrettini subisce il break nel secondo game e da quel momento non riesce a rientrare in partita. Nell'ottavo game annulla due match point con il servizio, ma rinvia soltanto la sconfitta visto che Buse conclude il match con un game a zero. Il 21enne di Lima diventa così il secondo peruviano dal 2000 a oggi ad aver centrato più di una semifinale Atp.