Atp Delray Beach, Cobolli ko in semifinale: Korda vince in 2 set

atp delray beach

Stop a un passo dalla finale per Flavio Cobolli, battuto in due set da Sebastian Korda. Una partita combattuta nel primo set, poi lo statunitense ha preso il largo a partire dal tiebreak. Il romano rinvia così l'appuntamento con la prima finale del 2026

ALCARAZ TRIONFA A DOHA: GLI HIGHLIGHTS

Stop in semifinale per Flavio Cobolli all'Atp 250 di Delray Beach. Il romano è stato battuto da Sebastian Korda, n. 50 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 15 minuti. Una partita dal doppio copione, giocata alla pari da Cobolli fino al 6-6 del primo set. Dal tiebreak, però, l'inerzia si è spostata dalla parte di Korda, salito in cattedra con un tennis di altissimo livello. Prima il tiebreak dominato per 7-1, poi un secondo parziale in cui rapidamente ha preso il largo tra colpi vincenti (24) e un'ottima resa al servizio (84% di punti con la prima e 12 ace). Cobolli ha perso velocemente efficacia nei colpi e non è riuscito più a rientrare nel match.

Alcaraz conquista Doha: Fils ko in 50 minuti!

I prossimi impegni di Cobolli

Cobolli deve rinviare l'appuntamento con la prima finale del 2026, ma per lui resta un buon torneo, in cui ha ritrovato la vittoria (due, contro Atmane e Wong) dopo una serie di tre ko consecutivi. Il romano è atteso adesso in Messico per l'Atp 500 di Acapulco. Poi volerà negli Stati Uniti per il Sunshine Double, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

