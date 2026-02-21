Stop in semifinale per Flavio Cobolli all'Atp 250 di Delray Beach. Il romano è stato battuto da Sebastian Korda, n. 50 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 15 minuti. Una partita dal doppio copione, giocata alla pari da Cobolli fino al 6-6 del primo set. Dal tiebreak, però, l'inerzia si è spostata dalla parte di Korda, salito in cattedra con un tennis di altissimo livello. Prima il tiebreak dominato per 7-1, poi un secondo parziale in cui rapidamente ha preso il largo tra colpi vincenti (24) e un'ottima resa al servizio (84% di punti con la prima e 12 ace). Cobolli ha perso velocemente efficacia nei colpi e non è riuscito più a rientrare nel match.

