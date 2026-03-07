Al Masters 1000 di Indian Wells anche il torneo di doppio maschile, al via domenica 8 marzo, sarà imperdibile. Tra i protagonisti ci sarà anche Jannik Sinner, che tornerà in coppia con Reilly Opelka cinque anni dopo il titolo vinto insieme ad Atlanta. Ecco tutte le coppie da seguire. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- L'azzurro e lo statunitense torneranno a giocare insieme quattro anni dopo la prima (e unica) volta. Era l'estate 2021 quando Sinner e Opelka vinsero insieme l'Atp 250 di Atlanta, battendo in finale Johnson/Thompson
- Nel circuito si sono affrontati 14 volte (il bilancio è 12-2 per Nole), stavolta però Djokovic e Tsitsipas saranno dalla stessa parte della rete. Il serbo e il greco hanno ottenuto una wild card
- Sicuramente tra le coppie più insolite del tabellone. Protagonisti di grandi lotte in singolare, stavolta Medvedev e Tien saranno uno di fianco all'altro. Come rivelato dallo statuntiense, è stato il coach di Medvedev, Thomas Johansson, a chiedere a lui se ci fosse la possibilità di giocare il doppio in California
- Amici fuori dal campo, Cerundolo e Darderi sono stati avversari appena un mese fa nella finale di Buenos Aires vinta dall'argentino. Insieme hanno disputo due Masters 1000 nel 2025 (Shanghai e Parigi), in entrambi eliminati al secondo turno
- I due cugini, protagonisti lo scorso anno di una finale storica a Shanghai, hanno già giocato insieme quest'anno agli Australian Open, perdendo contro gli esperti doppisti Krawietz/Puetz. Per loro sarà il terzo torneo di coppia
- Coppia inedita quella composta dal romano e il francese che in singolari si sono affrontati una sola volta nel primo turno dell'Atp 250 di Firenze nel 2022
- Anche per loro sarà un debutto assoluto in coppia
- La coppia americana è entrata in ballone grazie a una wild card. Insieme hanno giocato un solo torneo (Dallas 2024)
- Per Auger-Aliassime e Korda sarà un ritorno al passato: i due hanno già giocato insieme in doppio, l'ultima volta proprio a Indian Wells nel 2024. Il bilancio in tre partite è di una vittoria (a Bercy 2023) e due sconfitte
- Il francese e lo spagnolo ritornano a giocare insieme 14 mesi dopo l'ultima volta: era gennaio 2024 quando disputarono il torneo di doppio a Hong Kong
- Siamo abituato a vederlo in coppia con Simone Bolelli, che invece non prenderà parte al torneo per un problema fisico. Proprio per questo, Andrea Vavassori giocherà con l'austriaco Alexander Erler. In tabellone come "alternate", sfideranno il duo Johnson/Zielinski al debutto.