Al Masters 1000 di Indian Wells anche il torneo di doppio maschile, al via domenica 8 marzo, sarà imperdibile. Tra i protagonisti ci sarà anche Jannik Sinner, che tornerà in coppia con Reilly Opelka cinque anni dopo il titolo vinto insieme ad Atlanta. Ecco tutte le coppie da seguire. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE