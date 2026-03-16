Sarà Damir Dzumhur o un qualificato il primo avversario di Jannik Sinner al Miami Open. L'azzurro, n. 2 del seeding, scenderà in campo all'Hard Rock Stadium venerdì o sabato. Sul suo cammino possibili incroci con Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. Potenziale finale con Alcaraz o Musetti. l torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo
- Bye
- Damir DZUMHUR (nessun precedente)
- Qualificato/Lucky Loser
- Corentin MOUTET (precedenti 1-0 per Jannik)
- Emilio NAVA (nessun precedente)
- Tomas MACHAC (precedenti 3-0 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Cameron NORRIE (nessun precedente)
- Alex MICHELSEN (precedenti 2-0 per Jannik)
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)
- Jakub MENSIK (precedenti 1-0 per il ceco)
- Frances TIAFOE (precedenti 4-1 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 7-4 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 9-7 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)